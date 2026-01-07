Boeing : très grosse commande d’Alaska Airlines

Très bon début d'année pour Boeing . Ce nouvel achat fait porter le total de Boeing 737 MAX commandés par Alaska Airlines à 174. Le contrat inclut d’ailleurs une option pour 35 appareils supplémentaires. Le rôle attendu du 737 MAX est ici d’assurer la desserte des liaisons les plus denses en renouvelant la flotte d’avions mono-couloirs. La commande des 5 Dreamliners s’inscrit dans un plan de croissance à plus long terme de la compagnie qui souhaite étendre son réseau international avec des destinations en Europe et en Asie.

Amis de 60 ans