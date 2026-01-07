Boeing : très grosse commande d’Alaska Airlines

Ce 7 janvier, la compagnie aérienne a commandé 105 Boeing 737 MAX et 5 Boeing 787 Dreamliner. C’est la plus grosse commande jamais faite par la compagnie dans sa dynamique de renforcement des routes domestiques et internationales.
Très bon début d'année pour Boeing. Ce nouvel achat fait porter le total de Boeing 737 MAX commandés par Alaska Airlines à 174. Le contrat inclut d’ailleurs une option pour 35 appareils supplémentaires. Le rôle attendu du 737 MAX est ici d’assurer la desserte des liaisons les plus denses en renouvelant la flotte d’avions mono-couloirs. La commande des 5 Dreamliners s’inscrit dans un plan de croissance à plus long terme de la compagnie qui souhaite étendre son réseau international avec des destinations en Europe et en Asie.
Très fidèle à Boeing, Alaska Airlines est une des plus importantes compagnies aériennes des Etats-Unis (5ème en nombre de passagers transportés en 2024). Sa flotte de transport de passagers est composée de Boeing 737-700 (11 appareils), 737-800 (59 appareils), 737-900ER (79 appareils). La compagnie compte aussi près de 94 Boeing 737 MAX en service et 69 autres en commande. Alaska Airlines dispose également d’un premier Boeing 787 Dreamliner en service et d’une quinzaine d’autres en commande, d’après les chiffres de novembre 2025. Pour les dessertes régionales, la compagnie dispose de deux filiales (Horizon Air et SkyWest Airlines) qui opèrent près de 90 Embraer 175.
