Boeing prédit une forte croissance pour le trafic aérien en Afrique

Selon le rapport « Perspectives du marché commercial (CMO) 2025 pour l’Afrique de Boeing, partagé le 2 décembre, la croissance du trafic aérien en Afrique devrait atteindre 6% d’ici 2044. Cela conduira à une flotte d’avions qui va plus que doubler pour compter jusqu’à 1680 appareils au cours des deux prochaines décennies. La demande est estimée à un volume de 130 milliards de dollars. Le rapport prévoit aussi une augmentation du personnel aéronautique, avec la création de 74 000 pilotes, techniciens et membres d’équipages de cabine.

Les avions monocouloirs devraient représenter 70% 1205 commandes à anticiper, dont voici le détail :

90 avions régionaux

65 avions monocouloir

240 gros porteurs (à corps large)

10 avions cargo