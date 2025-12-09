Boeing prédit une forte croissance pour le trafic aérien en Afrique
© Boeing
Daniel Chretien
publié le 09 décembre 2025 à 08:00

Selon les analyses de Boeing, le trafic aérien africain devrait plus que doubler sa flotte d’ici 2044. L’urbanisation et la croissance des classes moyennes dans le continent alimenteront la demande.

Selon le rapport « Perspectives du marché commercial (CMO) 2025 pour l’Afrique de Boeing, partagé le 2 décembre, la croissance du trafic aérien en Afrique devrait atteindre 6% d’ici 2044. Cela conduira à une flotte d’avions qui va plus que doubler pour compter jusqu’à 1680 appareils au cours des deux prochaines décennies. La demande est estimée à un volume de 130 milliards de dollars. Le rapport prévoit aussi une augmentation du personnel aéronautique, avec la création de 74 000 pilotes, techniciens et membres d’équipages de cabine.

Les avions monocouloirs devraient représenter 70% 1205 commandes à anticiper, dont voici le détail :

  • 90 avions régionaux
  • 65 avions monocouloir
  • 240 gros porteurs (à corps large)
  • 10 avions cargo

On retrouve cette tendance dans les dernières commandes passées par les compagnies africaines lors du Salon de Dubaï, avec 9 Boeing 737 Max pour Air Sénégal, 11 pour Ethiopian Airlines, qui a aussi commandé 6 Airbus A350-900. Toutes deux ont les mêmes objectifs : moderniser leur flotte, renforcer leur empreinte dans la région et étendre leurs liaisons à l’international. Ce dernier objectif motive la demande d’avions gros porteurs.

 

