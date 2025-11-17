Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show

Au premier jour du Dubaï Air Show, le 17 novembre, les constructeurs ont annoncé les commandes de plusieurs compagnies aériennes. Une ouverture en force d’une édition record du salon.
Plus de 1500 exposants dont plus de 400 nouveaux, près de 150 000 visiteurs attendus dont 490 délégations civiles et militaires, le Dubaï Air Show ouvre une édition record qui présentera plus de 200 aéronefs. Les constructeurs Boeing et Embraer ont ouvert le bal des annonces avec chacun une série de commande.
La plus importante commande annoncée aujourd’hui vient de Boeing, avec la commande de 65 avions 777X par Emirates. Cela porte le total des commandes à 270 appareils pour la compagnie aérienne émiratie, principale cliente du 777. La commande est composée de Boeing 777-8 et 777-9. Selon les projections commerciales de Boeing pour le Moyen-Orient, la région devrait commander près de 3000 avions gros-porteurs dans les 20 prochaines années.
Le Boeing 737 Max connaît également plusieurs commandes avec pour la première fois une venant d’Air Sénégal. La compagnie commande neuf Boeing 737-8 afin de renforcer ses lignes à l’international. La logique est notamment d’utiliser le 737 Max pour desservir des métropoles européennes secondaires et ainsi contourner les hubs. Air Sénégal compte aussi ouvrir des lignes joignant Dakar avec le Moyen-Orient ainsi que les Amériques.
Ethiopian Airlines rejoint le bal des annonces avec une commandes de onze Boeing 737 Max (tous des 737-8). La compagnie compte elle aussi sur ces appareils pour moderniser sa flotte et augmenter son empreinte à l’international. Ce premier jour du DAS, Boeing a également signé avec TAAG Angola Airlines un accord pour étendre les programmes de formations des pilotes.
Le constructeur renforce sa présence au Moyen-Orient. Embraer a également profité du DAS pour signer des commandes. La première vient d’Air Côte d’Ivoire, qui commande quatre Embraer E175, configurés pour avoir 76 places à bord, dont 12 en business class. La livraison est prévue pour 2027 et va permettre à Air Côte d’Ivoire de renforcer ses lignes à l’international et en régional. La compagnie avait récemment ouvert une ligne avec Paris Charles de Gaulle.
L’autre commande vient de la compagnie suisse Helvetic Airways, qui souhaite étendre sa flotte avec l’achat ferme de trois E195-E2 (avec 134 places à bord), et une option pour cinq autres appareils. Cette commande va augmenter la flotte suisse de 12 à 20 appareils E2 dans les prochaines années.
Nouveau client pour le H160. La commande porte jusqu’à cinq hélicoptères. Bristow compte s’en servir dans le cadre de missions d’exploitation d’énergie offshore en Afrique. Les appareils sont loués auprès de Milestone Aviation Group.
Au premier jour du Dubaï Air Show, le 17 novembre, les constructeurs ont annoncé les commandes de plusieurs compagnies aériennes. Une ouverture en force d’une édition record du salon.
Plus de 1500 exposants dont plus de 400 nouveaux, près de 150 000 visiteurs attendus dont 490 délégations civiles et militaires, le Dubaï Air Show ouvre une édition record qui présentera plus de 200 aéronefs. Les constructeurs Boeing et Embraer ont ouvert le bal des annonces avec chacun une série de commande.
La plus importante commande annoncée aujourd’hui vient de Boeing, avec la commande de 65 avions 777X par Emirates. Cela porte le total des commandes à 270 appareils pour la compagnie aérienne émiratie, principale cliente du 777. La commande est composée de Boeing 777-8 et 777-9. Selon les projections commerciales de Boeing pour le Moyen-Orient, la région devrait commander près de 3000 avions gros-porteurs dans les 20 prochaines années.
Le Boeing 737 Max connaît également plusieurs commandes avec pour la première fois une venant d’Air Sénégal. La compagnie commande neuf Boeing 737-8 afin de renforcer ses lignes à l’international. La logique est notamment d’utiliser le 737 Max pour desservir des métropoles européennes secondaires et ainsi contourner les hubs. Air Sénégal compte aussi ouvrir des lignes joignant Dakar avec le Moyen-Orient ainsi que les Amériques.
Ethiopian Airlines rejoint le bal des annonces avec une commandes de onze Boeing 737 Max (tous des 737-8). La compagnie compte elle aussi sur ces appareils pour moderniser sa flotte et augmenter son empreinte à l’international. Ce premier jour du DAS, Boeing a également signé avec TAAG Angola Airlines un accord pour étendre les programmes de formations des pilotes.
Le constructeur renforce sa présence au Moyen-Orient. Embraer a également profité du DAS pour signer des commandes. La première vient d’Air Côte d’Ivoire, qui commande quatre Embraer E175, configurés pour avoir 76 places à bord, dont 12 en business class. La livraison est prévue pour 2027 et va permettre à Air Côte d’Ivoire de renforcer ses lignes à l’international et en régional. La compagnie avait récemment ouvert une ligne avec Paris Charles de Gaulle.
L’autre commande vient de la compagnie suisse Helvetic Airways, qui souhaite étendre sa flotte avec l’achat ferme de trois E195-E2 (avec 134 places à bord), et une option pour cinq autres appareils. Cette commande va augmenter la flotte suisse de 12 à 20 appareils E2 dans les prochaines années.
Nouveau client pour le H160. La commande porte jusqu’à cinq hélicoptères. Bristow compte s’en servir dans le cadre de missions d’exploitation d’énergie offshore en Afrique. Les appareils sont loués auprès de Milestone Aviation Group.
Grâce à la signature d’une lettre d’intention, l’Ukraine est en passe de devenir le futur plus grand utilisateur à l’export de Rafale. Des questions se posent toutefois sur la première livraison d’un Rafale aux couleurs ukrainiennes. Cependant, la Force aérienne ukrainienne pense à sa modernisation, avec potentiellement 250 Rafale et Gripen.
Commentaires