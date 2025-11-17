Boeing, Embraer, Airbus : nouvelle salve de commandes au Dubaï Air Show

Plus de 1500 exposants dont plus de 400 nouveaux, près de 150 000 visiteurs attendus dont 490 délégations civiles et militaires, le Dubaï Air Show ouvre une édition record qui présentera plus de 200 aéronefs. Les constructeurs Boeing et Embraer ont ouvert le bal des annonces avec chacun une série de commande.

Boeing : commandes africaines et émiratis

La plus importante commande annoncée aujourd’hui vient de Boeing , avec la commande de 65 avions 777X par Emirates. Cela porte le total des commandes à 270 appareils pour la compagnie aérienne émiratie, principale cliente du 777. La commande est composée de Boeing 777-8 et 777-9. Selon les projections commerciales de Boeing pour le Moyen-Orient, la région devrait commander près de 3000 avions gros-porteurs dans les 20 prochaines années.

Le Boeing 737 Max connaît également plusieurs commandes avec pour la première fois une venant d’Air Sénégal. La compagnie commande neuf Boeing 737-8 afin de renforcer ses lignes à l’international. La logique est notamment d’utiliser le 737 Max pour desservir des métropoles européennes secondaires et ainsi contourner les hubs. Air Sénégal compte aussi ouvrir des lignes joignant Dakar avec le Moyen-Orient ainsi que les Amériques.

Ethiopian Airlines rejoint le bal des annonces avec une commandes de onze Boeing 737 Max (tous des 737-8). La compagnie compte elle aussi sur ces appareils pour moderniser sa flotte et augmenter son empreinte à l’international. Ce premier jour du DAS, Boeing a également signé avec TAAG Angola Airlines un accord pour étendre les programmes de formations des pilotes.