Boeing agrandit le site de production du 787

Daniel Chretien
publié le 08 novembre 2025 à 14:00

Ce vendredi 7 novembre, Boeing a annoncé le début du chantier de l’extension du site de production du 787 Dreamliner en Caroline du Sud. Cette extension du centre piloté par Boeing South Carolina (BSC) doit permettre d’augmenter la cadence de production à 10 appareils par mois en 2026.

Première pierre posée pour un nouveau bâtiment d’une surface d’environ 111 000 m², similaire au bâtiment d’assemblage déjà existant. A cela s’ajoutera une zone de préparation des pièces, des aires de stationnement et une infrastructure pour la peinture des dérives verticales. Le centre qui produit de nombreux composants intérieurs sera également agrandi.

Cette extension du BSC devrait générer près de 1000 nouveaux emplois d’ici cinq ans. Au total, plus d’un milliard de dollars sont investis dans l’extension du site, localisé à côté de l’aéroport international de Charleston.

Soutenir les commandes futures

Implanté en Caroline du Sud depuis 2009, BSC emploie actuellement 8200 personnes. Annoncée en 2024, son extension doit répondre au lourd carnet de commande : 2250 appareils, dont près de 1200 déjà livrés. Sur les 1000 restants, plus de 300 ont déjà été commandés. Boeing anticipe une commande de plus de 7800 787 Dreamliner au cours des deux prochaines décennies.

