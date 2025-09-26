Turkish Airlines annonce une nouvelle grosse commande de 225 Boeing

Turkish Airlines continue à développer sa flotte à un rythme très soutenu. La compagnie turque vient ainsi d'annoncer un accord conclu avec Boeing pour la commande de 75 Boeing 787-9 et -10 (50 en commande ferme et 25 en options). Les livraisons devraient s'échelonner entre 2029 et 2034. Pour les motorisations, des discussions sont déjà en cours avec Rolls Royce et GE Aerospace. En parallèle de cette annonce, des négociations ont été finalisées entre Turkish Airlines et Boeing pour l'achat de 150 Boeing 737-8 et -10 MAX (100 commandes fermes et 50 options). Sous réserves de l'issue favorable de discussions en cours avec le motoriste CFM International, les commandes de 737-8 et -10 MAX seront passées.

Objectif : 800 avions en 2033

Rappelons que, dans le cadre de son projet "Vision 2033", année qui marque le 100eme anniversaire de la compagnie aérienne, Turkish Airlines vise une flotte de plus de 800 appareils, avec une part d'avions de nouvelle génération de 90% en 2033 et de 100% en 2035. L'objectif est de renforcer l'efficacité opérationnelle, tout en maintenant une croissance annuelle moyenne de 6%.

Turkish Airlines exploite plus de 200 avions Boeing, dont des 787-9, 777, 737 MAX, Next-Generation 737 et 777 Freighters. Avec cet accord, le transporteur introduira bientôt le plus grand membre de la famille 787, le 787-10. L'arrivée de ces nouveaux Dreamliners réduira les coûts d'exploitation grâce à leur avantage en matière d'efficacité énergétique de 25 % tout en augmentant à la fois la capacité passagers et fret pour soutenir les routes à forte demande, notamment vers les États-Unis, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. En septembre 2025, Turkish Airlines dispose au total d'une flotte de 406 avions (6 Airbus A319-100, 21 Airbus A320-200, 67 Airbus A321-200, 58 Airbus A321neo, 22 Airbus A330-200, 37 Airbus A330-300, 29 Airbus A350-900, 40 Boeing 737-800, 15 Boeing 737-900ER, 20 Boeing 737 MAX 8, 5 Boeing 737 MAX 9, 36 Boeing 777-300ER, 24 Boeing 787-9, 10 Airbus A330-200F, 8 Boeing 777F).