Un Airbus H160 et trois hélicoptères H145 pour la police de l'État de New York

Un H160 et trois H145

La police de l'État de New York a passé commande d'un Airbus H160 et de trois hélicoptères H145, ce qui en fait le premier organisme d'application de la loi aux États-Unis à ajouter un H160 à sa flotte. Cette annonce fait suite à la commande par l'agence de deux H145 en 2024, la police de l'État de New York s'apprêtant à remplacer ses hélicoptères existants. Créée en 1931, l'unité d'aviation de la police de l'État de New York fournit des services à la police dans tout l'État, ainsi que des services de sauvetage et de conservation de l'environnement.

Une réduction de l'empreinte acoustique

« Ces ajouts à la flotte de l'agence apporteront une amélioration majeure en termes de sécurité et de confort, et les habitants de New York bénéficieront de la réduction des niveaux sonores des hélicoptères », a déclaré Bart Reijnen, responsable de la région Amérique du Nord chez Airbus Helicopters. La réduction du niveau sonore sera assurée entre autres par l'adoption de la pale Blue Edge sur le H160, qui permet une empreinte acoustique fortement diminuée en comparaison aux autres hélicoptères.

Le H160 couvre désormais tous les domaines d'intervention propres aux hélicoptères, allant du maintien de l'ordre, du transport offshore, de la recherche et du sauvetage, de l'aviation privée et d'affaires (version Executive), jusqu'aux services médicaux d'urgence. Entré en service au Brésil, au Canada, en France, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, en Arabie saoudite, au Royaume-Uni, aux États-Unis -notamment chez PHI dans le domaine de l'Offshore- -et dans de nombreux autres pays d'Europe.

1 740 H145 en service à l'échelle mondiale

De son côté, la famille d'hélicoptères H145 est un élément essentiel de la communauté des forces de l'ordre aéroportées depuis plus de vingt ans et s'est forgée une réputation pour ses capacités et sa fiabilité exceptionnelles. Au total, plus de 1 740 hélicoptères de la famille H145 sont en service dans le monde, et plus de 200 d'entre eux sont utilisés pour des missions de services publics et de maintien de l'ordre. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité du moteur (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix et est désormais équipé d'un rotor cinq pales, qui permet d'augmenter la charge utile de l'appareil.