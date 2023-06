Le H160 version Gendarmerie débute sa campagne d'essais en vol

Une machine dédiée aux essais en vol

Le premier des dix H160 destinés à la gendarmerie nationale débute sa campagne d'essais en vol. L'appareil présente la particularité d'être en immatriculation constructeur temporaire, soit F-WJXB et d'avoir ses futures couleurs en "négatif", autrement dit d'être blanc là ou la peinture devrait être bleue et vice-versa. Avec sa boule optronique sous le menton, le bimoteur n'est pas encore équipé de la totalité des options qui figureront sur les 10 machines réservées à la Gendarmerie, à savoir le treuil, la potence, la corde lisse ainsi que le phare.

Un système de mission spécifique...

Ce premier H160 Pégase, puisque c'est nom officiel pour la Gendarmerie, bénéficiera comme ses neuf autres congénères qui le suivront d'une solution taillée sur mesure en cabine sous forme d'un système de mission spécifique, développée par Airbus Helicopters avec la gendarmerie nationale pour s'adapter aux besoins de cette dernière. Le système de mission à bord sera à même de rassembler toutes les informations, de les traiter, de s'adapter aux choix de l'opérateur derrière les écrans, à l'utilisateur au sol, pour pouvoir aussi bien récupérer ou envoyer l'information collectée pour la communiquer. Ce système de mission sera interconnecté avec l'hélicoptère proprement dit et sera également interconnecté avec les différents réseaux de la gendarmerie nationale, de la police pour ne citer qu'elles.

...Avec des informations en provenance de divers capteurs

Il y aura un opérateur derrière ce système de mission, qui sera situé côté gauche derrière le cockpit, c'est-à-dire dans la cabine, positionné derrière un système mettant en œuvre deux écrans. Il aura des informations en provenance de la caméra, de différents réseaux de police ou de la gendarmerie. A ces dernières s'ajouteront des entrées depuis le sol, en vol, de différents capteurs. L'opérateur devra donc avoir devant lui un ensemble de moyens logiciels, une interface avec une ergonomie qui lui permettront d'exploiter le plus rapidement possible et au mieux ces informations pour sa mission. L'opérateur aura exactement le rôle de mécanicien de bord opérateur. Il pourra par ailleurs être aussi bien opérateur système de mission caméra que treuilliste en fonction de la situation rencontrée sur le terrain. Le système de mission sera soumis à une campagne de qualification plutôt que d'essai. « L'essai a plutôt trait à la certification, nous ne sommes pas dans la certification, le produit matériel sera néanmoins certifié », ajoute le Lieutenant Benoît.

Pour la gendarmerie nationale, le H160 sera le plus gros hélicoptère jamais mis en service jusqu'alors, lequel permettra d'ouvrir des champs de mission si ce n'est inconnus, au moins inédits.