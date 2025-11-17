Embraer poursuit des activités de défense au Moyen-Orient

Les protocoles d’accords (MoU) ont été signés ce lundi 17 novembre à l’occasion du Dubai Air Show. Embraer se rapproche donc d’AMMROC (Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center) d’une part, et de GAL (Global Aerospace Logistics), toutes deux des sociétés établies aux Emirats Arabes Unis. AMMROC est un acteur important dans la région en termes de maintenance, réparation et révision d’appareils commerciaux ou militaires. Fondé en 2010, l’AMMROC est d’ailleurs le seul centre de la région agréé par Lockheed Martin et Sikorsky. GAL est un des principaux prestataires du ministère de la Défense des Emirats Arabes Unis.

Au cœur des discussions, le KC 390 , avion-cargo militaire du constructeur brésilien. Capable d’emporter jusqu’à 26 tonnes de charge, son usage est large : missions humanitaires, transport et largage de fret ou de troupes, évacuation médicale, recherche et sauvetage, lutte anti-incendie. L’avion peut se poser sur des pistes non goudronnées. Embraer a annoncé il y a quelques jours que le KC 30 a reçu sa certification d'aptitude au ravitaillement en vol. Le KC 390 est déjà utilisé par l’armée de l’air brésilienne depuis 2019. Il est également utilisé par l’armée de l’air hongroise depuis 2024 et par l’armée de l’air portugaise depuis 2023. Le Portugal envisage d’ailleurs d’ajouter 10 appareils supplémentaires aux six déjà commandés.

Ce nouvel accord renforce la présence d’Embraer dans le Moyen-Orient. Le 3 novembre, la filiale Eve Air Mobility avait annoncé la signature d’un accord-cadre avec le ministère des Transports de Bahreïn, pour accélérer l’arrivée des eVTOLs (aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical).