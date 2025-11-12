Embraer : le Super Tucano et la lutte anti-drone

Le Super Tucano est un avion à turbopropulseur utilisé par 22 forces aériennes dans le monde, en particulier en Afrique et en Amérique latine, dont le Brésil qui en a acheté près d’une centaine. Ses missions sont variées : soutien aérien proche, patrouille, renseignements, formation avancée, surveillance des frontières, escorte, etc. Polyvalent, son usage intéresse notamment les Etats qui doivent gérer des guérillas, du trafic, ou une guerre civile.

La lutte anti-drone devenue un sujet de premier plan dans les politiques de sécurité intérieures ainsi que dans les conflits armés, le constructeur brésilien Embraer a décidé de l’inclure rapidement et à moindre coût dans le catalogue de missions du Super Tucano. Cela reposera sur l’usage de capteurs déjà existants et des systèmes sur étagère, et bien entendu la manœuvrabilité de l’appareil. Cela inclut un capteur EO/IR (Electro-Optique/InfaRouge) pour le suivi par laser et la désignation de cible, la transmission des coordonnées, des roquettes à guidage laser, et des mitrailleuses de calibre 50.