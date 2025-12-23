Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie

L’autorité italienne de la concurrence (AGCM) a décidé de s’attaquer à Ryanair avec une sanction pour avoir limité l’accès des agences de voyages à ces vols. L’amende est de plus de 255 millions d’euros. L’AGCM dénonce une « stratégie abusive » visant à « rendre plus difficile, voire plus onéreux l’achat de vols Ryanair sur le site ryanair.com par les agences de voyages ». Une situation qui réduit par conséquent la concurrence entre les agences. Les arguments ont été balayés par la compagnie qui va faire appel. C’est la seconde fois que Ryanair se voit infliger une amende en Italie. La première fois était en 2019 pour sa politique de bagages payants en cabine.

Maintien de la desserte du Jura en pleine crise de la TSBA

La compagnie aérienne low-cost confirme le maintien de l’ensemble des destinations au départ de l’aéroport de Dole-Jura pour la saison été 2026. Une desserte opportune tandis que Ryannair se retire de nombreux aéroports de France. Signe d’une confiance particulière ? Face à la hausse de la Taxe de Solidarité sur les Billets d’Avion (TSBA), critiquée de toutes parts, Ryannair opère plutôt un repli stratégique de plusieurs aéroports de France. Dole-Jura est donc épargné.

Comme beaucoup d’aéroports régionaux de France, Dole-Jura est la propriété du département du Jura qui a confié sa délégation de service public au groupe Edeis, qui en administre une vingtaine d’autres, dont prochainement l’aéroport de Grenoble. Dole-Jura prévoit une hausse de fréquentation de passagers en 2026. L’aéroport a d’ailleurs annoncé une nouvelle liaison directe avec Ajaccio opérée par Air Corsica. Le département du Jura mise sur son aéroport pour désenclaver le territoire.