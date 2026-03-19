SCAF : mission de réconciliation entre Airbus et Dassault, l'Inde tentée de rejoindre
SCAF : mission de réconciliation entre Airbus et Dassault, l'Inde tentée de rejoindre
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 19 mars 2026 à 13:22

314 mots

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SCAF : mission de réconciliation entre Airbus et Dassault, l'Inde tentée de rejoindre

Lors d’un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont décidé de donner une dernière chance au SCAF. Le Président de la République a annoncé une « mission de rapprochement » entre Airbus et Dassault.

Opération dernière chance alors que tout le monde s’interroge sur l’avenir du SCAF, l’avion de combat européen de nouvelle génération. Après avoir dévoilé hier le nom du porte-avions de nouvelle génération (PANG), « France Libre », le chef de l’État a dîné en tête à tête à Bruxelles avec

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Daniel Chretien
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19/03/2026 13:22
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Défense

SCAF : mission de réconciliation entre Airbus et Dassault, l'Inde tentée de rejoindre

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