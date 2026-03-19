SCAF : mission de réconciliation entre Airbus et Dassault, l'Inde tentée de rejoindre

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Lors d’un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont décidé de donner une dernière chance au SCAF. Le Président de la République a annoncé une « mission de rapprochement » entre Airbus et Dassault.
Opération dernière chance alors que tout le monde s’interroge sur l’avenir du SCAF, l’avion de combat européen de nouvelle génération. Après avoir dévoilé hier le nom du porte-avions de nouvelle génération (PANG), « France Libre », le chef de l’État a dîné en tête à tête à Bruxelles avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Ils ont donc choisi de
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