Ryanair maintient des bons résultats

Ryanair est en pleine ascension. Ses résultats annoncés début novembre sont en hausse de 42% par rapport à la même période l’année dernière. Pour soutenir sa croissance, la compagnie irlandaise s’apprête à renouveler sa flotte avec 300 Boeing 737 MAX 10 d’ici 2034, dont les premiers d’ici le printemps 2027. En outre, Ryanair a reçu 23 Boeing 737 MAX 8 au cours du dernier semestre. Pour se préparer à la réception de la nouvelle flotte, la compagnie continue de former et de recruter des élèves pilotes et copilotes.

Ryanair continue de renforcer sa desserte en priorisant le transport de passagers pour le loisir : Grèce, Maroc, Canaries. Les lignes entre l’Irlande avec l’Italie et l’Espagne sont également renforcées. Ryanair a également ouvert des bases à Copenhague et à Tirana et en ouvrira une à Trapani en 2026. L’objectif est aujourd’hui de viser des marchés où on réduit les taxes. Inversement, la compagnie low-cost déplore « des taxes exorbitantes » en Allemagne et va y supprimer 800 000 sièges et 24 lignes. Même chose en France où Ryanair va réduire 13% de sa capacité et cesser ses opérations aux aéroports de Strasbourg, Brive, et Bergerac.