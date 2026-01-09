Suite à un incident au Brésil, Airbus impose un rappel du H160 pour remplacer une pièce

L’incident du 2 janvier s’est produit lors d’un vol de croisière d’un H160 exploité par Omni Taxi Aero au large de Cabo Frio, pas loin de Rio de Janeiro au Brésil. L’hélicoptère se dirigeait vers une plateforme pétrolière au large du cap avec six passagers à bord. Ressentant de fortes vibrations et une perte de puissance d’une des turbines, les pilotes ont décidé d’amerrir. Une fois en mer, le système de flottaison de l’hélicoptère s’est déclenché et les huit personnes à bord ont pu être évacuées sur des radeaux de sauvetage avant d’être secourues.

L’EASA déclenche une consigne de navigabilité d’urgence

Le bureau d’enquête brésilien, le CENIPA, assisté par le BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses), a lancé une enquête. L’appareil a été récupéré et les premières constatations indiquent des dommages sur la ligne de transmission du rotor de queue et sur le rotor principal. On observe notamment la rupture d’une tige de pale du rotor principal, possiblement due à une fatigue. C’est pourquoi l’Agence de l’Union Européenne pour la sécurité aérienne, l’Easa, a publié le 8 janvier une consigne de navigabilité d’urgence (EAD) applicable à partir du 12 janvier. Airbus Helicopters y a joint un bulletin d’alerte précoce (EASB). Tous les appareils de la gamme H160-B (version civile) doivent faire remplacer ce composant par un composant neuf, dont l’usage ne dépassera pas les 165 heures de vol. Tous les appareils qui ont dépassé 160 heures de vol auront droit à cinq dernières heures de vol avant le remplacement. Cela peut ainsi leur permettre de faire un dernier vol vers le centre de MRO le plus proche. Les opérateurs ont également pour obligation de renvoyer les pièces usagées à Airbus Helicopters.

Vu combien cette nouvelle consigne de remplacement est contraignante pour les opérateurs, ce n’est pas une bonne nouvelle pour la publicité du H160, déjà livré dans une douzaine de pays. Airbus Helicopters pourrait être contraint d'adapter les appareils en cours de production.