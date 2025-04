Le Super Tucano choisi par le Panama

Le Super Tucano aux couleurs panaméennes

Embraer a annoncé au salon LAAD Defence & Security, qui se tient du 1er au 4 avril 2025 à Riocentro (Rio de Janeiro) la sélection du monoturbopropulseur Super Tucano comme nouvelle plateforme de surveillance et de protection pour le Service national aérien et naval du Panama (SENAN). Cette annonce, qui s'inscrit dans le cadre du programme de structuration et d'expansion de la capacité opérationnelle de l'entité, bénéficiera largement au projet de sécurité nationale en cours dans le pays.

290 commandes...

Avec l'annonce du Panama fin mars, le pays est devenu la huitième nation latino-américaine à choisir le Super Tucano, aux côtés du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Équateur, du Paraguay, de l'Uruguay et de la République dominicaine. Grâce à sa flexibilité opérationnelle et à sa robustesse, l'avion est utilisé pour diverses missions, telles que le contrôle des activités illicites, la surveillance des frontières, la reconnaissance et l'entraînement avancé. En version A-29N, l'appareil a également été acquis par le Portugal, qui a commandé douze exemplaires.

... Opéré par 20 forces aériennes

Le Super Tucano cumule plus de 290 commandes et plus de 580 000 heures de vol. Actuellement, 20 forces aériennes ont choisi le Super Tucano. Le Super Tucano est un appareil polyvalent, conçu pour un large éventail de missions, telles que la patrouille aérienne, les opérations spéciales, la coordination aérienne et tactique (TAC), l'ISR, la surveillance des frontières, la reconnaissance, l'escorte aérienne et la formation de base, opérationnelle et avancée des pilotes.