Quatre Super Tucano pour l'Afrique

Des Super Tucano en Afrique...

Le Super Tucano poursuit son accumulation de pays clients. C'est le 31 décembre 2024 qu'Embraer a signé un contrat portant sur la vente de quatre avions d'attaque légers et d'entraînement avancé A-29 Super Tucano à un client africain dont l'identité n'a pas été révélée. Ces appareils rempliront un large éventail de missions telles que la surveillance des frontières, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), l'appui aérien rapproché, la lutte contre l'insurrection et l'entraînement au vol avancé.

...Le remplaçant des OV-10 Bronco et autres A-37 Dragonfly

En Afrique, l'appareil a déjà été vendu au Burkina Faso (6 dont 3 livrés), à l'Angola (idem), au Cameroun (20 appareils), au Ghana (5 avions), au Mali (6 Super Tucano commandés, 4 réceptionnés dont un s'est écrasé en avril 2020), au Nigéria (12 avions via une commande du département de la défense américain avec livraisons étalées entre 2021 et 2024), en Mauritanie (4 avions) et enfin au Sénégal (3 appareils destinés à remplacer les Rallye). Hors Afrique, l'appareil est employé en Amérique du Sud, sans surprise et en grand nombre par le Brésil (99 appareils répartis en quatre escadrons). Le Super Tucano est également l'appareil de choix pour remplacer les North American OV-10 Bronco à bout de souffle -notamment en Colombie mais également, en Asie, aux Philippines et en Indonésie- mais aussi les Cessna AT-37 Dragonfly, deux appareils conçus dans le cadre de la lutte anti-guérilla et autres missions de type COIN (COunter INsurgency, lutte contre insurrectionnelle) qui furent amplement mis à profit dans le cadre du conflit vietnamien (1965-1975) aux côtés des A-7 Corsair II et après les A-1 et autres A-26K, mais qui accusent désormais leur âge.

290 commandes et 570 000 heures de vol

Ainsi, en tant qu'avion multi-missions, l'A-29 Super Tucano offre une polyvalence avérée pour les missions de reconnaissance armée, d'appui aérien rapproché, d'attaque légère et d'entraînement avancé. Sa cellule robuste est capable d'opérer à partir de pistes non revêtues ou sommairement préparées dans des environnements difficiles. L'A-29 Super Tucano cumule plus de 290 commandes et plus de 570 000 heures de vol, dont 60 000 au combat. En 2024, Embraer a annoncé de nouvelles ventes du Super Tucano à l'armée de l'air portugaise (A-29N), à l'armée de l'air uruguayenne et à l'armée de l'air paraguayenne.

Un appareil polyvalent

Le principal avantage de l'A-29 Super Tucano est d'offrir un large éventail de missions telles que l'appui aérien rapproché, la patrouille aérienne, les opérations spéciales, l'interdiction aérienne, le rôle de JTAC, celui de contrôleur aérien avancé (FAC), ou encore de coordinateur aérien et tactique (TAC). S'ajoutent l'ISR armé, la surveillance des frontières, la reconnaissance, l'escorte aérienne, l'entraînement de base, opérationnel et avancé, la transition vers les chasseurs de supériorité aérienne, le JTAC/LIFT et l'entraînement FAC.