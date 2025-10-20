Carton plein pour l'Embraer C-390

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Le biréacteur de transport tactique brésilien volera à partir de 2028 sous les couleurs suédoises, succédant ainsi à la vieillissante flotte de Lockheed C-130 qui équipent actuellement la force aérienne suédoise. Quatre avions ont été commandés.
Les sirènes d’alerte incendie ont retenti chez Embraer à São José dos Campos, État de São Paulo au Brésil, ce 6 octobre 2025. Pourtant aucun départ de feu n’a été détecté. C’est désormais devenu une tradition chez l’avionneur : à chaque commande d’ampleur, l’alarme est
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Le biréacteur de transport tactique brésilien volera à partir de 2028 sous les couleurs suédoises, succédant ainsi à la vieillissante flotte de Lockheed C-130 qui équipent actuellement la force aérienne suédoise. Quatre avions ont été commandés.
Les sirènes d’alerte incendie ont retenti chez Embraer à São José dos Campos, État de São Paulo au Brésil, ce 6 octobre 2025. Pourtant aucun départ de feu n’a été détecté. C’est désormais devenu une tradition chez l’avionneur : à chaque commande d’ampleur, l’alarme est ainsi déclenchée. Elle fait ainsi savoir à tous les employés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte