© Embraer
publié le 20 octobre 2025 à 12:56

Le biréacteur de transport tactique brésilien volera à partir de 2028 sous les couleurs suédoises, succédant ainsi à la vieillissante flotte de Lockheed C-130 qui équipent actuellement la force aérienne suédoise. Quatre avions ont été commandés.

Chez Embraer à São José dos Campos

Les sirènes d’alerte incendie ont retenti chez Embraer à São José dos Campos, État de São Paulo au Brésil, ce 6 octobre 2025. Pourtant aucun départ de feu n’a été détecté. C’est  désormais devenu une tradition chez l’avionneur : à chaque commande d’ampleur, l’alarme est

20/10/2025 12:56
Industrie

Carton plein pour l'Embraer C-390

Le biréacteur de transport tactique brésilien volera à partir de 2028 sous les couleurs suédoises, succédant ainsi à la vieillissante flotte de Lockheed C-130 qui équipent actuellement la force aérienne suédoise. Quatre avions ont été commandés.

Chez Embraer à São José dos Campos

Les sirènes d’alerte incendie ont retenti chez Embraer à São José dos Campos, État de São Paulo au Brésil, ce 6 octobre 2025. Pourtant aucun départ de feu n’a été détecté. C’est  désormais devenu une tradition chez l’avionneur : à chaque commande d’ampleur, l’alarme est ainsi déclenchée. Elle fait ainsi savoir à tous les employés

