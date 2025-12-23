Un premier ATR 72-600 pour Rise Air

La réception a eu lieu le 19 décembre, seulement quelques semaines après la certification des ATR 42-600 et 72-600 par les autorités canadiennes. C’est le premier d’un contrat datant de novembre 2024 avec Rise Air, portant sur trois avions et deux autres neufs en leasing. La compagnie vise ainsi à renouveler sa flotte. Détenue par des communautés autochtones, la compagnie en fait la desserte à travers le Saskatchewan. L’ATR 72-600 est plutôt indiqué pour ce genre d’exercice grâce à sa capacité d’atterrissage sur des pistes courtes, ou non revêtues.

Rise Air est un client de plus pour ATR au Canada, avec plus de 60 appareils exploités par plus de 10 compagnies différentes. D’après ATR, c’est une croissance de 50% depuis 2019 sur le marché canadien. La robustesse de l’avion aux conditions difficiles du climat canadien (surtout en hiver), le favorise pour certains usages, comme la livraison de biens, d’aliments, de carburant, ou de médicaments, dans des régions isolées du monde pendant plusieurs mois. La moitié des ATR au Canada sont des avions-cargos.