Cinq ans de pérégrinations sur Mars

Un nouveau marathon

Expédié le 30 juillet 2020 vers la planète Mars le cadre de la mission Mars 2020, l’astromobile Perseverance (Persévérance, en français) de la Nasa est arrivée à destination le 18 février 2021, devenant le cinquième objet mobile déposé avec succès par les Américains depuis juillet 1997 (Sojourner).

Perseverance a démarré le 4 mars suivant son exploration du cratère Jezero, situé dans l'hémisphère nord de la planète, à la limite entre deux régions géologiques très différentes, ce qui en fait un site d'exploration exceptionnel.

Les premiers tours de roue ont permis de parcourir environ 6,5 m.

Ce court trajet consistait en une petite marche avant, un pivotement sur place de 150 degrés vers la gauche, puis une marche arrière.

Depuis, soit cinq ans plus tard, le compteur de Perseverance affiche un total de 42,32 km.

C’est davantage que la longueur symbolique d’un marathon (42,195 km), dépassée par l’astromobile le 22 janvier dernier (Sol 1 751), pour atteindre un peu plus de 42,2 km.

Une mission pas prête de s’achever

C’est en revanche encore en-deçà du record absolu détenu par l’un de ses prédécesseurs, Opportunity, qui avait roulé sur 45,16 km entre février 2014 et juin 2018.

À son rythme actuel (supérieur aux missions précédentes grâce aux systèmes d'auto-navigation améliorés AutoNav et Mars Global Localization), Perseverance devrait faire encore mieux d'ici la fin de l'année.

Récemment activé, Mars Global Localization permet à l’astromobile de se repérer seule avec une précision de 25 cm, en comparant ses photos avec des cartes orbitales.

Ceci évite les arrêts fréquents pour « demander son chemin » aux ingénieurs du JPL (Jet Propulsion Laboratory) de Pasadena, en Californie.

Ces derniers ont récemment certifié que les moteurs des roues de Perseverance étaient encore capables de parcourir au moins 60 km supplémentaires .

Or on se rappelle que la mission primaire de l’astromobile était annoncée pour environ une année martienne (environ 669 sols), soit environ 687 jours terrestres.

Bons baisers de « Bell Island »

Pour fêter les cinq ans de Perseverance sur Mars, une image retraitée a été partagée le 18 février sur les réseaux sociaux (ici sur Bluesky), à l’initiative du Cnes qui pilote l’instrument franco-américain SuperCam installé au bout du mât de télédétection RSM (Remote Sensing Mast) de l’engin.

L’image présente un autoportrait de l’astromobile au travail sur le site de forage « Bell Island » (Ile de la cloche), visible en entier avec son mât et ses caméras orientés vers l’objectif, tandis que le sol martien s’étend jusqu’à des collines basses à l’horizon.

Le traitement a été réalisé par le professeur de physique-chimie et d'informatique Thomas Appéré, que les lecteurs d’Air & Cosmos connaissent pour ses formidables retouches de paysages martiens.

Des lycéens bretons au lancement de MMX

Signalons au passage que Thomas Appéré est à l’initiative d’un voyage scolaire hors du commun : en octobre prochain, 29 élèves de son lycée Saint Paul de Vannes, dans le Morbihan, devraient partir au Japon, pour notamment assister au lancement vers Mars de la sonde japonaise MMX (Martian Moons Exploration) qui emportera la petite astromobile franco-allemande Idéfix .

Pour aider à financer le projet, un appel aux dons a été lancé sur le site de financement participatif helloasso .

Au 15 mars, près de 1 700 € ont d’ores et déjà récoltés, sur les 5 000 € visés.