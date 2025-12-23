Lune, nucléaire, ISS, sécurité : Donald Trump et la suprématie spatiale américaine

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Donald Trump a signé le 18 décembre un décret intitulé « Garantir la supériorité spatiale américaine » qui appelle à une réforme profonde du programme spatial des Etats-Unis, à établir une stratégie de sécurité spatiale et à assurer le retour des astronautes américains sur la Lune d’ici 2028.
Il vient juste de prêter serment, devenant officiellement le quinzième administrateur de la Nasa (sans compter les intérims). Astronaute privé, entrepreneur, milliardaire, Jared Isaacman semble avoir le profil idéal pour piloter la feuille de route que lui a confié le président américain. Une feuille de
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Donald Trump a signé le 18 décembre un décret intitulé « Garantir la supériorité spatiale américaine » qui appelle à une réforme profonde du programme spatial des Etats-Unis, à établir une stratégie de sécurité spatiale et à assurer le retour des astronautes américains sur la Lune d’ici 2028.
Il vient juste de prêter serment, devenant officiellement le quinzième administrateur de la Nasa (sans compter les intérims). Astronaute privé, entrepreneur, milliardaire, Jared Isaacman semble avoir le profil idéal pour piloter la feuille de route que lui a confié le président américain. Une feuille de route assez proche du « projet Athena », la vision qu’Isaacman avait
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte