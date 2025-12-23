Lune, nucléaire, ISS, sécurité : Donald Trump et la suprématie spatiale américaine
Lune, nucléaire, ISS, sécurité : Donald Trump et la suprématie spatiale américaine
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 23 décembre 2025 à 19:15

1064 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Lune, nucléaire, ISS, sécurité : Donald Trump et la suprématie spatiale américaine

Donald Trump a signé le 18 décembre un décret intitulé « Garantir la supériorité spatiale américaine » qui appelle à une réforme profonde du programme spatial des Etats-Unis, à établir une stratégie de sécurité spatiale et à assurer le retour des astronautes américains sur la Lune d’ici 2028.

Il vient juste de prêter serment, devenant officiellement le quinzième administrateur de la Nasa (sans compter les intérims). Astronaute privé, entrepreneur, milliardaire, Jared Isaacman semble avoir le profil idéal pour piloter la feuille de route que lui a confié le président américain. Une feuille de

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie
Compagnies aériennes

Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie

Ryanair se voit infliger une amende de 255 M€ en Italie pour abus de position dominante. Une décision jugée « absurde et infondée » par son PDG. La compagnie va faire appel.

Un premier ATR 72-600 pour Rise Air
Industrie

Un premier ATR 72-600 pour Rise Air

La compagnie aérienne canadienne a reçu son premier ATR 72-600 et devient le premier client de la série au Canada. Quatre autres appareils doivent arriver d’ici 2026.

Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA
Industrie

Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA

Le 19 décembre, le jet d’affaires Global 8000 du constructeur canadien Bombardier a reçu sa certification de la Federal Aviation Administration (FAA). L’administration a par conséquent donné son feu v ...

Daniel Chretien
Daniel Chrétien
23/12/2025 19:15
1064 mots

Espace

Lune, nucléaire, ISS, sécurité : Donald Trump et la suprématie spatiale américaine

Donald Trump a signé le 18 décembre un décret intitulé « Garantir la supériorité spatiale américaine » qui appelle à une réforme profonde du programme spatial des Etats-Unis, à établir une stratégie de sécurité spatiale et à assurer le retour des astronautes américains sur la Lune d’ici 2028.

Lune, nucléaire, ISS, sécurité : Donald Trump et la suprématie spatiale américaine
Lune, nucléaire, ISS, sécurité : Donald Trump et la suprématie spatiale américaine

Il vient juste de prêter serment, devenant officiellement le quinzième administrateur de la Nasa (sans compter les intérims). Astronaute privé, entrepreneur, milliardaire, Jared Isaacman semble avoir le profil idéal pour piloter la feuille de route que lui a confié le président américain. Une feuille de route assez proche du « projet Athena », la vision qu’Isaacman avait

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie
Compagnies aériennes

Ryanair face à une amende de 255 millions d’euros en Italie
Un premier ATR 72-600 pour Rise Air
Industrie

Un premier ATR 72-600 pour Rise Air
Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA
Industrie

Bombardier : le Global 8000 certifié par la FAA