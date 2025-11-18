Dubaï Air Show : série de commandes pour Airbus

Le Dubaï Air Show (DAS) continue de battre son plein de commandes, avec une série d’annonce à la fin de la seconde journée. Le premier jour, Boeing et Embraer avaient ouvert le feu avec des commandes venant du Moyen-Orient et de compagnies africaines, dont 65 Boeing 777 pour Emirates.

Commandes fermes

Ce mardi 18 novembre, Airbus a confirmé la commande de six A350-900 par Ethiopian Airlines. La compagnie en avait déjà commandé 14, qui ont été livré entre 2016 et 2019. Cette commande d’Ethiopian Airlines se combine à celle de neuf 737-8 signée hier avec Boeing. En renouvelant sa flotte avec des gros-porteurs, la compagnie cherche à renforcer sa présence à l’international.

L’autre annonce de commande ferme vient d’Etihad Airways, compagnie aérienne basée à Abou Dabi. La compagnie a commandé six A330-900. A la commande s’ajoute l’annonce de la location de neuf autres appareils auprès d’Avolon. Opératrice de plusieurs dizaines d’avions Airbus (A320, A330, A350 et A380), Etihad Airways devient à son tour client de l’A330neo. La compagnie émiratie a profité du DAS pour annoncer un sérieux renforcement de sa flotte. En plus des A330neo, Etihad Airways a annoncé la commande de sept A350-1000. Pour le transport de fret, la compagnie a également commandé trois nouveaux A350F, augmentant la flotte à 10 avions cargos fournis par Airbus.

La tentation flydubai

Airbus totalise donc la commande ferme de 22 appareils. A ces commandes s’ajoutes des protocoles d’accords. Airbus a d’une part annoncé un MoU avec la compagnie aérienne espagnole Air Europa, pour l’acquisition de quarante A350-900. Air Europa voit cette commande comme un moment pivot du renouvellement de sa flotte, en vue d’une meilleure rentabilité des ses liaisons avec l’Amérique Latine.

D’autre part, un MoU attire particulièrement l’attention : 150 Airbus A321neo pour flydubai. La lettre d’intention a été signée par le sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, le gouvernement de Dubaï étant propriétaire de flydubai. La compagnie opère un peu moins d’une centaine de Boeing 737 Max et en a commandé plus d’une centaine d’autres. Le but est ici d’augmenter le poids de l’aéroport de Dubaï, dans l’espoir d’en faire « le plus grand aéroport du monde ».

Rotors marocains

Après avoir annoncé hier la commande de jusqu’à cinq H160 par Bristow, Airbus a signé un contrat avec le Royaume du Maroc portant sur l’achat de dix hélicoptères H225M. Ils vont remplacer les Pumas qui sont en service depuis des décennies au sein des Forces royales air. En parallèle, Airbus Helicopters a signé à Cologne un contrat avec la DMAé (direction de la maintenance aéronautique) assurant la maintenance des hélicoptères H145 de la Sécurité civile (40 appareils) et de la Gendarmerie nationale (6 appareils).