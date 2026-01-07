160th SOAR : Les Forces spéciales américaines saisissent le pétrolier Bella 1

Réservé aux abonnés
Les États-Unis viennent de saisir le pétrolier Bella 1/Marinera en Atlantique. En plus d'un navire des Garde-côtes, un étonnant hélicoptère MH-6M Little Bird était déployé pour l'opération. Ce dernier appartient au 160th SOAR, connu pour ses hélicoptères noirs et modifiés au profit des Forces spéciales. C'est d'ailleurs cette unité qui fut déployée pour capturer Nicolás Maduro à Caracas (Venezuela).
Nouveau rebondissement dans la course engagée depuis la mer des Caraïbes : le pétrolier Bella 1 est désormais entre les mains des États-Unis. Pour rappel, ce dernier est accusé d'avoir forcé le blocus maritime américain déployé autour du Venezuela et se dirigerait vers la Russie. Le 6 janvier,
Nouveau rebondissement dans la course engagée depuis la mer des Caraïbes : le pétrolier Bella 1 est désormais entre les mains des États-Unis. Pour rappel, ce dernier est accusé d'avoir forcé le blocus maritime américain déployé autour du Venezuela et se dirigerait vers la Russie. Le 6 janvier, une image publiée sur les réseaux sociaux confirmait que le
