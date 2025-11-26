Ministérielle de l’ESA : la France va contre le vent

La ministérielle de Brême se tient sur deux jours. Les négociations doivent aboutir demain jeudi 27 novembre, pour une annonce du budget en conférence de presse à 13h. Les ministres des 23 états membres sont présents, ainsi que les représentants des états associés (Lettonie, Lituanie, Slovaquie, et Canada). La plupart d’entre eux ont d’ores-et-déjà annoncé une hausse de leur souscription, ou leur adhésion à la proposition de budget de la direction de l’ESA, qui demande 22.25 milliards d’euros. L’Allemagne avait annoncé en amont de la conférence augmenter drastiquement sa participation à hauteur de 5 milliards, l’Italie pourrait suivre avec 4 milliards. La France serait alors troisième souscripteur avec 3.6 milliards.

Augmentation des souscriptions motivée par des budgets défense

En ouverture, le directeur général de l’ESA Josef Aschbacher a insisté sur trois priorités : le climat, la sécurité, l’économie spatiale. Plus que jamais, le volet sécurité a été mis en avant avec la demande de l’ESA d’une avance de 1.35 Md€ pour le programme European Resilience from Space, qui sera financé par l’Union Européenne à partir de 2028. Cette première phase du programme comprend un volet observation de la Terre (avec des démonstrateurs à déployer d’ici 2028), un volet dédié aux télécommunications sécurisées, et un volet dédié à la navigation (qui intègre le projet LEO-PNT d’augmentation de la précision du positionnement du système Galileo par l’ajout de satellites en orbite basse. A la demande de nombreux états membres, chaque volet doit prendre en charge le développement de solutions pour une meilleurs interopérabilité, afin de réagir pendant une crise.

Avec ERS, on retrouve la motivation de nombreux états membres à financer leur souscription à l’ESA à partir de leur budget dédié à la défense. Face à la menace russe, et sans moyens souverains, les petits états européens sont très enthousiastes. Pour ceux qui sont membres de l’OTAN, leur adhésion à des programmes de sécurité de l’ESA peuvent être pris en compte dans leur obligation par les Etats-Unis d’augmentation des dépenses militaires. Ainsi, dans les discours des états membres, les besoins de sécurité ont prévalus sur le reste des programmes de l’agence, peu ont parlé d’exploration, d’astronomie, bien qu'il faut s'attendre à une hausse du budget dédié. Même la priorité du réchauffement climatique est passée au second plan, contrairement aux espoirs de Josef Aschbacher.