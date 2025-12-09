CCA : Boeing et l’Australie réussissent un tir de missile avec le Ghost Bat

Le succès a été annoncé ce 9 décembre, depuis Woomera. Cette étape a permis au MQ-28 de montrer ses capacités de combat autonome avec un missile air-air intégré. La mission comptait un MQ-28 comme ailier (wingman) d’un chasseur E-7A Wedgetail et d’un F/A-18F de la RAAF. Le but était de détruire un drone cible de type chasseur.

Les trois aéronefs ont décollé de trois sites différents. L’opérateur du Wedgetail a pris en charge le drone, en assurant la sécurité et la supervision de l’engagement. Le F-18 faisait équipe avec le drone pour assurer identifier et suivre la cible. Le pilote a partagé les données de ciblage et l’E-7A a autorisé l’engagement par le drone. Le Ghost Bat y est parvenu en faisant l’usage pour la première fois d’un missile AIM-120 AMRAAM de Raytheon.