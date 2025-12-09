CCA : Boeing et l’Australie réussissent un tir de missile avec le Ghost Bat

Le drone de combat collaboratif (CCA) MQ-28 Ghost Bat développé par Boeing a abattu une cible aérienne lors d’une mission test avec la RAAF (Royal Australian Air Force).
Le succès a été annoncé ce 9 décembre, depuis Woomera. Cette étape a permis au MQ-28 de montrer ses capacités de combat autonome avec un missile air-air intégré. La mission comptait un MQ-28 comme ailier (wingman) d’un chasseur E-7A Wedgetail et d’un F/A-18F de la RAAF. Le but était de détruire un drone cible de type chasseur.
Les trois aéronefs ont décollé de trois sites différents. L’opérateur du Wedgetail a pris en charge le drone, en assurant la sécurité et la supervision de l’engagement. Le F-18 faisait équipe avec le drone pour assurer identifier et suivre la cible. Le pilote a partagé les données de ciblage et l’E-7A a autorisé l’engagement par le drone. Le Ghost Bat y est parvenu en faisant l’usage pour la première fois d’un missile AIM-120 AMRAAM de Raytheon.
La mission été déclarée comme un succès historique pour Boeing, en collaboration avec l’US Air Force, qui garde un œil sur les nombreuses annonces d’avancées majeures dans le domaine de drone de combat collaboratif, tandis qu’approche une nouvelle phase de son programme CCA. D’une part, Anduril a annoncé en novembre le premier vol du drone YFQ-44A Fury. D’autre part, Northrop Grumman annonce le premier vol de son projet Talon à l’automne 2026. En mars 2025, l’US Air Force avait désigné Anduril et General Atomics comme lauréat de la Phase 1. L’annonce des sélectionnés pour la phase 2 est prévu pour fin 2025 ou début 2026.
