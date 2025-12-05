Northrop Grumman dévoile le projet Talon, un nouvel ailier autonome

Le nouveau drone de combat autonome, Projet Talon, a pour but d’être mois cher que la proposition précédente de Northrop Grumman lors de la première phase du programme CCA (Collaborative Combat Aircraft – aéronef de combat collaboratif) de l’US Air Force, refoulée pour ses coûts en dépit des bons retours. Northrop n’avait alors pas pu remporter de contrat, au profit d’ Anduril et de General Atomics. Le groupe avait alors secrètement travaillé sur un nouveau drone, avant que des premières révélations surgissent en octobre, faisant référence à un « projet Lotus », l'ancien nom du projet Talon.

Premier vol d’ici l’automne

C’est l’objectif des équipes de Northrop Grumman, qui pour le développement a davantage misé sur l’approche industrielle et la rapidité de production plutôt que sur les performances, qui étaient déjà satisfaisantes pour l’ancien projet. Selon le constructeur, le projet a été accéléré en testant son logiciel avionique dans des environnements réels, ainsi que les progrès de la pose du train d’atterrissage. Dévoilé aujourd’hui, le projet a été mené depuis 15 mois avec l’objectif d’un premier vol dans les 24 mois après son lancement, ce qui correspond à l’automne prochain.

Northrop se félicite d’avoir dépassé les objectifs de coûts tout en augmentant les performances du drone. Le poids de l’appareil a été réduit d’environ 450 kg, avec une structure entièrement en composite, et 50 % de pièces à assembler de moins que la première offre au CCA. L’intégration de la filiale Scaled Composite a également été un facteur clé dans l’amélioration de la méthodologie de développement.