Les Skunk Works de Lockheed Martin dévoilent le drone Vectis

Le fruit d'une étude interne des Skunk Works

« Vectis est l'aboutissement de notre expertise en matière d'intégration de systèmes complexes, de développement de chasseurs avancés et d'autonomie », a déclaré OJ Sanchez, vice-président et directeur général de Lockheed Martin Skunk Works. « Nous ne nous contentons pas de construire une nouvelle plateforme, nous créons un nouveau paradigme pour la puissance aérienne basé sur une structure de drone agile hautement performante, personnalisable et abordable », a-t-il ajouté. L'étude du drone de type CCA (Combat Collaborative Aircraft) est le fruit d'une étude interne des Skunk Works, mais également en partenariat avec l'US Air Force ainsi que l'US Navy. L'appareil ne vise « aucune concurrence spécifique », mais il devrait être « très attractif pour de multiples ensembles de missions », et sa charge utile peut être « adaptée aux besoins spécifiques de certains pays ou programmes », a commenté OJ Sanchez.

Une autonomie compatible avec les théâtres d'opérations indo-pacifiques et européens

Le premier prototype du Vectis est actuellement en cours de développement et devrait décoller pour la première fois d'ici deux ans. L'appareil devrait se matérialiser comme un grand drone réutilisable de « catégorie 5 », « conçu pour être adapté aux changements dans l'environnement des menaces », a déclaré OJ Sanchez. Le Vectis pourra effectuer des missions air-air, air-sol et ISR (la récolte de renseignements par le biais de la surveillance et de la reconnaissance entre autres), et disposera « d'une architecture système ouverte lui permettant de s'interfacer avec des plateformes et des systèmes de mission qui ne sont pas construits par Lockheed Martin », a-t-il déclaré. Le Vectus bénéficiera d'une connectivité multidomaine, que ce soit de manière autonome ou dans le cadre de missions intégrées avec des avions pilotés tels que le F-35. L'appareil aura une autonomie compatible avec les théâtres d'opérations indo-pacifiques et européens. En termes de coûts, si aucun chiffre n'a été avancé, le constructeur aéronautique précise que le Vectis utilisera « des techniques de fabrication avancées et d'ingénierie numérique issues du développement d'avions de nouvelle génération pour favoriser l'accessibilité et la rapidité et qu'enfin, son prix sera celui d'un CCA ». Lockheed Martin ajoute que le Vectis sera conçu pour être maintenable dans un environnement déployé, « avec une conception simple faite de matériaux durables et fiables et un accès facile aux systèmes internes de l'avion si des réparations doivent être effectuées », a déclaré OJ Sanchez.

Un drone furtif, équipé d'une voilure delta et d'une entrée dorsale

En termes de conception, Vectis se présente sous la forme d'un drone furtif, équipé d'une voilure delta et d'une entrée dorsale. Lockheed Martin n'a pas précisé quel type de turboréacteur équipera le Vectis, mais a indiqué que le drone ne disposera pas à priori de capacité supersonique. Si l'appareil n'est pas « destiné à une compétition particulière » -la référence non dite aux CCA fait inévitablement songer aux drones développés par Anduril Industries et General Atomics, dont la décision de production pour l'Incrément 1 est attendue au cours de l'exercice 2026-, le Vectis pourrait certainement se concrétiser sous forme d'offre de Lockheed pour l'incrément 2 du CCA, en fonction des exigences finales de l'US Air Force pour le programme. « Si l'US Air Force estime avoir besoin d'une plateforme hautement résistante offrant la flexibilité que permet le Vectis pour l'incrément 2, [l'appareil] sera un excellent candidat », a déclaré OJ Sanchez, qui ajoute « nous attendons de voir ce dont l'US Air Force a besoin ».