Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »
Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »
© Groupe Orizio
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 11 mars 2026 à 07:00

1947 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »

En marge de Bedex, tout premier salon défense en Belgique, Stéphane Burton, président de la Belgian Security & Defence Industry (BSDI), évoque le rôle de la Belgique au sein des futurs programmes et coopérations en Europe. En tant que PDG du groupe Orizio, il énonce aussi les changements envisagés pour la Sabca et Sabena Engineering, deux industriels majeurs du secteur aéronautique belge.

En tant que président du Belgian Security & Defence Industry (BSDI), comment accueillez-vous Bedex, la toute première édition d’un salon de l’armement en Belgique ?

J’accueille positivement ce salon. Il permettra de répondre à différents besoins, en offrant avant tout l’occasion de mettre en exergue nos savoir-faire belges vis-à-vis

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Surveillance du ciel : Anduril rachète Exoanalytics
Espace

Surveillance du ciel : Anduril rachète Exoanalytics

Anduril se donne de gros moyens de connaissance de l’environnement spatial. Le groupe a conclu un accord pour acquérir ExoAnalytics Solutions. Un rachat qui permettra aussi à Anduril d’accélérer ses c ...

Artemis 2 : nouvelle date fixée début avril
Espace

Artemis 2 : nouvelle date fixée début avril

La Nasa a annoncé que la mission Artemis 2 décollera à partir du 1er avril (dans la nuit du 1er au 2 à l’heure de Paris). Le SLS sortira du bâtiment d’assemblage le 19 mars.

Moyen-Orient : un premier soldat français tué par un drone iranien
Défense

Moyen-Orient : un premier soldat français tué par un drone iranien

L’adjudant-chef Arnaud Frion est le premier mort français de la guerre au Moyen-Orient. Une frappe iranienne à Erbil (Irak) a touché six autres militaires français, dont trois très sérieusement. Leur ...

Gaétan Powis
Gaétan Powis
11/03/2026 07:00
1947 mots

Défense

Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »

En marge de Bedex, tout premier salon défense en Belgique, Stéphane Burton, président de la Belgian Security & Defence Industry (BSDI), évoque le rôle de la Belgique au sein des futurs programmes et coopérations en Europe. En tant que PDG du groupe Orizio, il énonce aussi les changements envisagés pour la Sabca et Sabena Engineering, deux industriels majeurs du secteur aéronautique belge.

Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »
Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »

En tant que président du Belgian Security & Defence Industry (BSDI), comment accueillez-vous Bedex, la toute première édition d’un salon de l’armement en Belgique ?

J’accueille positivement ce salon. Il permettra de répondre à différents besoins, en offrant avant tout l’occasion de mettre en exergue nos savoir-faire belges vis-à-vis de l’étranger. Il est également important de montrer que l’industrie

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Surveillance du ciel : Anduril rachète Exoanalytics
Espace

Surveillance du ciel : Anduril rachète Exoanalytics
Artemis 2 : nouvelle date fixée début avril
Espace

Artemis 2 : nouvelle date fixée début avril
Moyen-Orient : un premier soldat français tué par un drone iranien
Défense

Moyen-Orient : un premier soldat français tué par un drone iranien