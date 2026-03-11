Stéphane Burton (président du BSDI) : « Il est important que la Belgique s’inscrive dans l’un des programmes d’avion de combat du futur »

En tant que président du Belgian Security & Defence Industry (BSDI), comment accueillez-vous Bedex, la toute première édition d’un salon de l’armement en Belgique ?

J’accueille positivement ce salon. Il permettra de répondre à différents besoins, en offrant avant tout l’occasion de mettre en exergue nos savoir-faire belges vis-à-vis