Artemis 2 : nouvelle date fixée début avril

Il faudra régler vos réveils ! La Nasa a annoncé le 12 mars qu’Artemis 2 décollera dans la nuit du 1er au 2 avril. L’agence spatiale américaine a annoncé avoir bouclé la revue de vol, qui a duré deux jours, donnant le feu vert aux préparations du lancement. Le roll-out du SLS est prévu pour le 19 mars. Ce long transfert du bâtiment d’assemblage (VAB) au pas de tir marquera le début de la campagne de vol, après plusieurs reports depuis le premier roll-out en janvier.

Nouvelle fenêtre de tir

La fenêtre de tir d’Artemis 2 débutera dans la nuit du 1er au 2 avril, avec une première tentative à 00 h 24 heure de Paris. En cas de report pour raison technique ou météo, la fenêtre s’étend jusqu’au 7 avril avec les horaires suivants (heure de Paris, prenant en compte le passage à l’heure d’été – CEST) :

3 avril : 1 h 22

4 avril : 2 h 00

5 avril : 2 h 53

6 avril : 3 h 40

7 avril : 4 h 36

Après le décollage, il faudra 4 jours pour survoler la Lune. Si jamais Artemis 2 ne parvient pas à décoller pendant cette période, le calendrier lunaire forcera la Nasa à patienter quelques semaines avant de retenter. Les reports sont toujours possibles pour cette mission complexe, la première du programme lunaire à envoyer des astronautes en orbite autour de la Lune depuis 1972 : Reid Wiseman (Nasa, commandant), Victor Glover (Nasa, pilote du vaisseau Orion), Christina Koch (Nasa, spécialiste de mission) et le Canadien Jeremy Hansen (CSA-Nasa, spécialiste de mission).

Réparations au VAB

Artemis 2 devait décoller en février, mais le SLS a souffert d’une fuite d’une conduite d’hélium, gaz servant à mettre sous pression les réservoirs d’ergols liquides (hydrogène et oxygène) du corps central du Space Launch System. Le SLS avait alors été renvoyé au VAB le 25 février pour réparations. Lors de la conférence de presse du 12 mars, le responsable du programme des systèmes au sol Shawn Quinn avait précisé qu’une accumulation de gaz à haute pression avait délogé un joint. Le joint a été retiré et un autre joint moins sensible a été renforcé.

Il reste encore quelques opérations à faire sur le lanceur avant le roll-out, notamment le remplacement du système de sauvegarde – autodestruction ou FTS pour Flight Termination System – qui n’est certifié que pour une durée de 25 jours.

Les missions suivantes dans la tourmente

Le 27 février, suite à un rapport du Comité consultatif sur la sécurité spatiale (ASAP), la Nasa avait annoncé un changement majeur . Artemis 3, initialement prévue pour être le grand retour sur la Lune, ne deviendra plus qu’une mission de démonstration en orbite terrestre du rendez-vous entre le vaisseau Orion et le module lunaire de descente (HLS), sans préciser lequel – la Nasa a sélectionné le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin. Une sorte de remake d’Apollo 9, prévu début 2028 en amont d’Artemis 4, qui devient la mission du grand retour fin 2028. Ainsi, la date du retour des astronautes américains sur la Lune reste bien en 2028 conformément au vœu de Donald Trump.

C’est désormais un autre rapport qui accable le programme, visant particulièrement la gestion du HLS par la Nasa, les retards du Starship et de Blue Origin. Le rapport fustige entre autres l’absence de procédures de survie des astronautes.