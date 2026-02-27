Artemis : la Nasa annonce un changement majeur

C’était à craindre au vu des retards du Starship à Boca Chica. Artemis 3 ne sera finalement pas la mission historique du retour des Etats-Unis sur la Lune, mais bien une mission intermédiaire de qualification en orbite terrestre, à l'instar d’Apollo 9 en 1969. Lors d’un point presse le 27 février, l'administrateur de la Nasa Jared Isaacman a annoncé qu’Artemis 3 se transformera en mission de rendez-vous en orbite terrestre entre le vaisseau Orion et le véhicule d’alunissage, sans préciser lequel entre le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin.

Le calendrier change, mais pas la date limite de l’alunissage, toujours fixée par décret présidentiel à 2028. Artemis 3 dans sa nouvelle formule sera donc programmée d’ici 2027. Jared Isaacman a d’ailleurs annoncé que la mission Artemis 5, également prévue sur la Lune, pourrait avoir lieu fin 2028. Le but étant d’établir une présence humaine sur la Lune d’ici 2030, face aux impressionnantes avancées chinoises.

La méthode d’Isaacman repose sur le sacrifice du développement de la nouvelle version du Space Launch System (SLS), le Block 1B. Cette dernière repose sur une nouvelle version de l'étage supérieur en remplacement de l’ICPS, dérivé de l’étage supérieur des anciennes fusées Delta, et dont la production a cessé. Ce profond changement d'architecture du programme est donc aussi un vaste camouflet pour Boeing, maître d'œuvre du SLS.