Artemis : la Nasa annonce un changement majeur

La Nasa a annoncé ce vendredi 27 février un changement majeur dans son programme lunaire Artemis. La mission Artemis 3 initialement prévue pour atterrir les premiers astronautes sur la Lune depuis 1972 sera finalement un remake d’Apollo 9, à savoir une mission intermédiaire avant l’alunissage avec Artemis 4 en 2028.
C’était à craindre au vu des retards du Starship à Boca Chica. Artemis 3 ne sera finalement pas la mission historique du retour des Etats-Unis sur la Lune, mais bien une mission intermédiaire de qualification en orbite terrestre, à l'instar d’Apollo 9 en 1969. Lors d’un point presse le 27 février, l'administrateur de la Nasa Jared Isaacman a annoncé qu’Artemis 3 se transformera en mission de rendez-vous en orbite terrestre entre le vaisseau Orion et le véhicule d’alunissage, sans préciser lequel entre le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin.
Le calendrier change, mais pas la date limite de l’alunissage, toujours fixée par décret présidentiel à 2028. Artemis 3 dans sa nouvelle formule sera donc programmée d’ici 2027. Jared Isaacman a d’ailleurs annoncé que la mission Artemis 5, également prévue sur la Lune, pourrait avoir lieu fin 2028. Le but étant d’établir une présence humaine sur la Lune d’ici 2030, face aux impressionnantes avancées chinoises.
La méthode d’Isaacman repose sur le sacrifice du développement de la nouvelle version du Space Launch System (SLS), le Block 1B. Cette dernière repose sur une nouvelle version de l'étage supérieur en remplacement de l’ICPS, dérivé de l’étage supérieur des anciennes fusées Delta, et dont la production a cessé. Ce profond changement d'architecture du programme est donc aussi un vaste camouflet pour Boeing, maître d'œuvre du SLS.
Cette annonce intervient au lendemain de la publication d’un rapport du Comité consultatif sur la sécurité spatiale (ASAP), dont l’avis sur la sécurité des vols spatiaux habités est plus que précieux. Le rapport est accablant et l’ASAP a jugé trop risqué de maintenir la mission Artemis 3 dans sa configuration initiale, avec un alunissage à bord d’un véhicule envoyé séparément du SLS. Le programme Artemis sautait notamment l’étape du test d’amarrage en orbite entre le vaisseau Orion et l’atterrisseur, alors que la mission Apollo 9 y était entièrement consacrée. Le groupe d’experts de l’ASAP a donc recommandé à la Nasa « un rééquilibrage des objectifs ».
Les conclusions du rapport étaient attendues dans la mesure où le développement de l’atterrisseur tarde à se concrétiser, à seulement deux ans de la date limite de l’alunissage imposée par Donald Trump ! Elon Musk a – une fois de plus – failli sa promesse de réaliser des centaines de vols tests du Starship avant Artemis 3. Le méga-lanceur n’a toujours pas passé l’étape du vol orbital. Jusqu’à présent, le Starship reste sélectionné mais la Nasa avait annoncé l’année dernière éventuellement revoir le contrat si le Starship continue d’accumuler des retards. De son côté, Blue Origin déploie tous ses moyens sur les missions lunaires.
Période frustrante pour le programme lunaire américain. Après avoir échoué à faire décoller la mission Artemis 2 et son équipage en février, la Nasa a fait revenir le SLS dans son bâtiment d’assemblage pour réparer l’ICPS après avoir détecté une anomalie lors de la seconde répétition générale. La réparation avait besoin d’une intervention, ne pouvant être faite qu’au VAB. Les équipes en profiteront pour changer les batteries du système de sauvegarde du lanceur (autodestruction en cas d'anomalie au cours du vol – FTS), certifiées que pour 25 jours. Cette opération compromet tout espoir de retenter un décollage début mars et la Nasa avait annoncé ne pas le tenter avant avril, fenêtre de tir suivante.
La Nasa a annoncé ce vendredi 27 février un changement majeur dans son programme lunaire Artemis. La mission Artemis 3 initialement prévue pour atterrir les premiers astronautes sur la Lune depuis 1972 sera finalement un remake d’Apollo 9, à savoir une mission intermédiaire avant l’alunissage avec Artemis 4 en 2028.
C’était à craindre au vu des retards du Starship à Boca Chica. Artemis 3 ne sera finalement pas la mission historique du retour des Etats-Unis sur la Lune, mais bien une mission intermédiaire de qualification en orbite terrestre, à l'instar d’Apollo 9 en 1969. Lors d’un point presse le 27 février, l'administrateur de la Nasa Jared Isaacman a annoncé qu’Artemis 3 se transformera en mission de rendez-vous en orbite terrestre entre le vaisseau Orion et le véhicule d’alunissage, sans préciser lequel entre le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin.
Le calendrier change, mais pas la date limite de l’alunissage, toujours fixée par décret présidentiel à 2028. Artemis 3 dans sa nouvelle formule sera donc programmée d’ici 2027. Jared Isaacman a d’ailleurs annoncé que la mission Artemis 5, également prévue sur la Lune, pourrait avoir lieu fin 2028. Le but étant d’établir une présence humaine sur la Lune d’ici 2030, face aux impressionnantes avancées chinoises.
La méthode d’Isaacman repose sur le sacrifice du développement de la nouvelle version du Space Launch System (SLS), le Block 1B. Cette dernière repose sur une nouvelle version de l'étage supérieur en remplacement de l’ICPS, dérivé de l’étage supérieur des anciennes fusées Delta, et dont la production a cessé. Ce profond changement d'architecture du programme est donc aussi un vaste camouflet pour Boeing, maître d'œuvre du SLS.
Cette annonce intervient au lendemain de la publication d’un rapport du Comité consultatif sur la sécurité spatiale (ASAP), dont l’avis sur la sécurité des vols spatiaux habités est plus que précieux. Le rapport est accablant et l’ASAP a jugé trop risqué de maintenir la mission Artemis 3 dans sa configuration initiale, avec un alunissage à bord d’un véhicule envoyé séparément du SLS. Le programme Artemis sautait notamment l’étape du test d’amarrage en orbite entre le vaisseau Orion et l’atterrisseur, alors que la mission Apollo 9 y était entièrement consacrée. Le groupe d’experts de l’ASAP a donc recommandé à la Nasa « un rééquilibrage des objectifs ».
Les conclusions du rapport étaient attendues dans la mesure où le développement de l’atterrisseur tarde à se concrétiser, à seulement deux ans de la date limite de l’alunissage imposée par Donald Trump ! Elon Musk a – une fois de plus – failli sa promesse de réaliser des centaines de vols tests du Starship avant Artemis 3. Le méga-lanceur n’a toujours pas passé l’étape du vol orbital. Jusqu’à présent, le Starship reste sélectionné mais la Nasa avait annoncé l’année dernière éventuellement revoir le contrat si le Starship continue d’accumuler des retards. De son côté, Blue Origin déploie tous ses moyens sur les missions lunaires.
Période frustrante pour le programme lunaire américain. Après avoir échoué à faire décoller la mission Artemis 2 et son équipage en février, la Nasa a fait revenir le SLS dans son bâtiment d’assemblage pour réparer l’ICPS après avoir détecté une anomalie lors de la seconde répétition générale. La réparation avait besoin d’une intervention, ne pouvant être faite qu’au VAB. Les équipes en profiteront pour changer les batteries du système de sauvegarde du lanceur (autodestruction en cas d'anomalie au cours du vol – FTS), certifiées que pour 25 jours. Cette opération compromet tout espoir de retenter un décollage début mars et la Nasa avait annoncé ne pas le tenter avant avril, fenêtre de tir suivante.
Oups. L’armée américaine a abattu par erreur un drone de la police aux frontières pendant qu’il survolait la frontière avec le Mexique. Un incident qualifié d’incompétence par des élus Démocrates et de manque de communication entre les agences par le gouvernement. Un incident qui n'est pas le premier.
Commentaires