Rolls-Royce consolide ses résultats et voit plus loin
Rolls-Royce consolide ses résultats et voit plus loin
© Rolls-Royce
Léo Barnier
Léo Barnier

publié le 27 février 2026 à 17:00

579 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Rolls-Royce consolide ses résultats et voit plus loin

Le motoriste britannique sort d’un exercice très rentable et renforce ses perspectives à moyen terme. De quoi renforcer son envie de signer son grand retour dans les moteurs pour avions monocouloirs.

En difficulté à la sortie de la crise sanitaire, Rolls Royce affiche désormais un tout autre visage. Le groupe britannique vient de signer une « forte performance en 2025 », selon son directeur général Tufan Erginbilgic. Et pour cause, il a amélioré son chiffre d’affaires à plus de 21,2 Md£ (24,2 Md€)

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
L’armée américain abat par erreur un drone de la protection des frontières
Défense

L’armée américain abat par erreur un drone de la protection des frontières

Oups. L’armée américaine a abattu par erreur un drone de la police aux frontières pendant qu’il survolait la frontière avec le Mexique. Un incident qualifié d’incompétence par des élus Démocrates et d ...

Artemis : la Nasa annonce un changement majeur
Espace

Artemis : la Nasa annonce un changement majeur

La Nasa a annoncé ce vendredi 27 février un changement majeur dans son programme lunaire Artemis. La mission Artemis 3 initialement prévue pour atterrir les premiers astronautes sur la Lune depuis 197 ...

Bromo : les syndicats s’unissent et demandent des garanties
Espace

Bromo : les syndicats s’unissent et demandent des garanties

Dans une lettre commune adressée aux directions d’Airbus, de Thales et de Leonardo, 14 syndicats de plusieurs pays d’Europe s’unissent pour demander des garanties dans le cadre de la fusion des activi ...

Léo Barnier
Léo Barnier
27/02/2026 17:00
579 mots

Industrie

Rolls-Royce consolide ses résultats et voit plus loin

Le motoriste britannique sort d’un exercice très rentable et renforce ses perspectives à moyen terme. De quoi renforcer son envie de signer son grand retour dans les moteurs pour avions monocouloirs.

Rolls-Royce consolide ses résultats et voit plus loin
Rolls-Royce consolide ses résultats et voit plus loin

En difficulté à la sortie de la crise sanitaire, Rolls Royce affiche désormais un tout autre visage. Le groupe britannique vient de signer une « forte performance en 2025 », selon son directeur général Tufan Erginbilgic. Et pour cause, il a amélioré son chiffre d’affaires à plus de 21,2 Md£ (24,2 Md€) et, surtout, largement renforcé sa rentabilité. Son profit opérationnel de

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

L’armée américain abat par erreur un drone de la protection des frontières
Défense

L’armée américain abat par erreur un drone de la protection des frontières
Artemis : la Nasa annonce un changement majeur
Espace

Artemis : la Nasa annonce un changement majeur
Bromo : les syndicats s’unissent et demandent des garanties
Espace

Bromo : les syndicats s’unissent et demandent des garanties