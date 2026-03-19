Proba-3 : l’ESA a rétabli le contact
Proba-3 : l’ESA a rétabli le contact
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Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 19 mars 2026 à 17:11

189 mots

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Proba-3 : l’ESA a rétabli le contact

Le 19 mars, l’Agence spatiale européenne a annoncé avoir rétabli le contact avec l’un des satellites du programme Proba 3. Les équipes travaillent désormais à son rétablissement.

« Un miracle s’est produit ». Le contact avec le satellite Coronograph a été rétabli hier soir, a déclaré en conférence de presse le directeur général de l’ESA. Le satellite fait la paire avec Occulter. Lancés en décembre 2024, les deux satellites de la mission Proba 3 réalisent des manœuvres conjointes pour démontrer les capacités de l’Europe à faire des manœuvres de proximité. Ils coordonnent leurs mouvements de sorte qu’Occulter occulte le Soleil devant Coronograph, qui profite alors de cette éclipse artificielle pour étudier la couronne solaire.

Le vendredi 6 mars, l’ESA avait annoncé avoir perdu le contact avec Occulter. Depuis, les opérateurs au centre spatial de Redu en Belgique tentaient différentes approches pour reprendre contact. Le directeur général de l’ESA Josef Aschbacher parlait encore de la panne ces deux derniers jours au cours de la 345ème réunion du Conseil des États membres de l’ESA. Mais hier soir, « un miracle s’est produit ». Les équipes au sol s’efforcent désormais de remettre le satellite en état.

Mots clés

proba 3 Panne anomalie esa Agence spatiale européenne redu


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19/03/2026 17:11
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Proba-3 : l’ESA a rétabli le contact

« Un miracle s’est produit ». Le contact avec le satellite Coronograph a été rétabli hier soir, a déclaré en conférence de presse le directeur général de l’ESA. Le satellite fait la paire avec Occulter. Lancés en décembre 2024, les deux satellites de la mission Proba 3 réalisent des manœuvres conjointes pour démontrer les capacités de l’Europe à faire des manœuvres de proximité. Ils coordonnent leurs mouvements de sorte qu’Occulter occulte le Soleil devant Coronograph, qui profite alors de cette éclipse artificielle pour étudier la couronne solaire.

Le vendredi 6 mars, l’ESA avait annoncé avoir perdu le contact avec Occulter. Depuis, les opérateurs au centre spatial de Redu en Belgique tentaient différentes approches pour reprendre contact. Le directeur général de l’ESA Josef Aschbacher parlait encore de la panne ces deux derniers jours au cours de la 345ème réunion du Conseil des États membres de l’ESA. Mais hier soir, « un miracle s’est produit ». Les équipes au sol s’efforcent désormais de remettre le satellite en état.

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