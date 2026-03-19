Les compagnies européennes appellent à nouveau à réduire le poids de la fiscalité dans le transport aérien
Les compagnies européennes appellent à nouveau à réduire le poids de la fiscalité dans le transport aérien
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Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 19 mars 2026 à 17:26

1411 mots

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Les compagnies européennes appellent à nouveau à réduire le poids de la fiscalité dans le transport aérien

Les compagnies européennes membres de l'association Airlines For Europe (A4E) ont tenu leur assemblée annuelle aujourd'hui à Bruxelles.

"Le secteur aérien européen se trouve à un tournant décisif. Les dirigeants européens doivent désormais choisir entre développer la connectivité et garantir la compétitivité des compagnies aériennes, ou augmenter les tarifs et réduire le nombre de liaisons. Les fermetures massives de l'espace aérien au Moyen-Orient nous rappellent notre capacité de

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Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
19/03/2026 17:26
1411 mots

Aviation Civile

Les compagnies européennes appellent à nouveau à réduire le poids de la fiscalité dans le transport aérien

Les compagnies européennes membres de l'association Airlines For Europe (A4E) ont tenu leur assemblée annuelle aujourd'hui à Bruxelles.

Les compagnies européennes appellent à nouveau à réduire le poids de la fiscalité dans le transport aérien
Les compagnies européennes appellent à nouveau à réduire le poids de la fiscalité dans le transport aérien

"Le secteur aérien européen se trouve à un tournant décisif. Les dirigeants européens doivent désormais choisir entre développer la connectivité et garantir la compétitivité des compagnies aériennes, ou augmenter les tarifs et réduire le nombre de liaisons. Les fermetures massives de l'espace aérien au Moyen-Orient nous rappellent notre capacité de résilience et l'importance cruciale des compagnies aériennes et des plateformes

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