La grande station spatiale chinoise est complète

Un rendez-vous en 13 heures

C’est à nouveau un lanceur Longue Marche 5B, mis en œuvre le 31 octobre depuis la base de Wenchang, sur l'île de Hainan (extrême sud de la Chine), qui a placé sur orbite basse le troisième et dernier élément de la grande station chinoise CSS (Chinese Space Station) – après les modules Tianhe (Rivière céleste), satellisé en avril 2021, et Wentian (Quête céleste), en juillet dernier.

Le lancement de Mengtian a été maintenu malgré l’approche de la tempête tropicale Nalgae, qui s’était abattue sur les Philippines deux jours auparavant.

L’amarrage sur le port avant de Tianhe est intervenu un peu moins de 13 heures après le décollage (à 20 h 27 UTC).

Un complexe de 68 tonnes

Comme Wentian, Mengtian (Rêve céleste) est un module-laboratoire d’environ 23 tonnes au décollage, qui mesure 17,9 mètres de long pour 4,2 mètres de large.

Son volume pressurisé est de 110 m3, dont 32 m3 sont habitables.

Il est divisé en quatre sous-modules (un module pressurisé, un module pour les charges utiles, un module de service et un sas cargo), et contient d’ores et déjà 10 baies de recherche, sur une capacité de 13.

Sa durée de vie minimale est de 10 ans.

Assemblée en seulement 18 mois, la CSS pèse ainsi quelques 68 tonnes (hors ravitailleurs Tianzhou et vaisseaux d’équipage Shenzhou).

Elle évolue actuellement sur une orbite de 380 × 387 km, occupée depuis le 5 juin par les taïkonautes de la mission Shenzhou 14 (Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe).

Ces derniers doivent être relevés le 26 novembre prochain.

Une retombée hasardeuse

Une fois encore, toutes les craintes sont permises de la retombée de morceaux de l’étage central du lanceur, d’ici une semaine.

Aucune leçon n’a visiblement été tirée des dangereuses chutes de débris incontrôlées qui ont eu lieu lors des trois précédentes missions du LM 5B – en Côte d’Ivoire (endommageant des bâtiments dans plusieurs villages), au-dessus de l'océan Indien, et à Bornéo (certains à moins de 100 m d'habitations)...