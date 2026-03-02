Opérations au-dessus de l'Iran : l'US Air Force victime de tirs fratricides

Trois F-15E abattus par erreur par la défense sol-air koweïtienne

C'est au cours du troisième jour de conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, dans le cadre de l'opération Epic Fury (fureur épique), que trois chasseurs-bombardiers Boeing (McDonnell Douglas) F-15E Strike Eagle ont été victimes de tirs fratricides. Plus exactement, les trois biréacteurs ont été abattus par erreur par la défense sol-air koweïtienne. « Au cours d’une confrontation intense, comprenant des attaques d’avions iraniens, de missiles balistiques et de drones », les [Boeing] F-15E « ont été abattus par erreur par la défense aérienne koweïtienne », a déclaré le Centcom (commandement central des forces américaines) dans un communiqué, ajoutant que les six membres d’équipage s’étaient éjectés et avaient gagné sains et saufs le sol, suspendus au bout de leurs parachutes.

Drones et B-2 Spirit

Autre fait notable, le 28 mars, la Task Force Scorpion Strike a utilisé pour la première fois de l'histoire des drones d'attaque à usage unique au combat, toujours dans le cadre de l'opération Epic Fury. Ces drones à faible coût, inspirés des drones Shahed iraniens, servent désormais à mener des attaques américaines. Au cours de ces dernières semaines, les États-Unis ont rassemblé dans la région des avions de combat tels que des Lockheed Martin F-35, F-16 et F-22, ainsi que des Boeing F/A-18 et F-15, ainsi que des A-10 qui ont directement participé aux frappes. Les Northrop Grumman B-2 Spirit ont effectué de leur côté une mission qui s'est étendue sur pas moins de 37 heures.

L'Iran intensifie ses attaques

Néanmoins, ce en dépit d'une campagne de bombardements menée par les forces américaines, l'Iran fait preuve de résilience, en intensifiant ses attaques à l'aide de drones et de missiles balistiques, qui constituent la principale riposte du pays aux frappes aériennes américaines et israéliennes. Ces dernières ont éliminé une grande partie des dirigeants militaires du pays et tué l'ayatollah Ali Khamenei. "L'Iran continue de lancer de manière malveillante des missiles balistiques, visant sans discernement des sites militaires et civils dans toute la région", commente le Centcom.