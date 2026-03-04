Iran : une puissante composante spatiale derrière la frappe américaine

Réservé aux abonnés
L’opération Epic Fury a été précédée d’une longue phase de préparation en orbite d’une ampleur inédite. Ce qui prouve que désormais tout conflit de ce genre repose sur une forte composante spatiale ainsi que sur des actions dans l’espace. Focus avec en prime le point de vue du Général Michel Friedling, ancien Commandant de l’espace.
Le 2 mars 2026, le général Dan Caine, chef d’État-Major du Pentagone, et Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, ont souligné en conférence de presse l’importance des aspects spatiaux et cyber de l’opération Epic Fury. Une évidente asymétrie avec l’Iran, dont le programme spatial n’est pas assez résilient
Le 2 mars 2026, le général Dan Caine, chef d’État-Major du Pentagone, et Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, ont souligné en conférence de presse l’importance des aspects spatiaux et cyber de l’opération Epic Fury. Une évidente asymétrie avec l’Iran, dont le programme spatial n’est pas assez résilient face à une frappe d’une telle ampleur.
