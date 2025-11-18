Dubai Air Show : nouvelles commandes pour CFM et Rolls-Royce

Ces deux premiers jours du Dubaï Air Show (DAS) sont riches en annonces, avec des commandes auprès de Boeing , d’Embraer, et d’Airbus . L’actualité est particulièrement riche en motivation du côté des compagnies du Moyen-Orient et d’Afrique, nourries par leur désir de modernisation et d’expansion à l’international ou en régional. Dans la foulée de ces commandes, CFM et Rolls-Royce cumulent les commandes de près de 300 moteurs.

Avolon choisit CFM

L’annonce a été publiée le 17 novembre, premier jour du DAS. Le groupe Avolon, société de leasing d’avions basée à Dublin, a choisi d’équiper 50 Airbus A320neo de sa flotte avec des moteurs LEAP-1A. Ce contrat est en continuité d’une clientèle qui date de 2010. Avolon opère actuellement 99 A320neo équipés de moteurs LEAP-1A. Le groupe continue l’étendre sa flotte, qui compte aujourd’hui plus de 600 appareils opérationnels et plus de 520 engagements.

L’autre grosse commande annoncée au DAS par CFM provient de Riyadh Air. La compagnie saoudienne a commandé 120 moteurs LEAP-1A pour équiper 60 Airbus A321neo. Fondée en 2023, Riyadh Air est en train d’introduire sa flotte à l’international. La commande a été annoncée le 18 novembre. Le même jour, CFM a aussi signé un contrat avec Air Arabia pour équiper six Airbus A321LR. Aujourd’hui très répandu, le LEAP équipe aujourd’hui plus de 4000 avions.

Rolls-Royce dans l’équation Etihad

Basée à Abou Dabi, la compagnie aérienne Etihad Airways a annoncé le 18 novembre la commande de six Airbus A330-900 et la location de neuf autres appareils auprès d’Avolon. Le même jour, Rolls-Royce a annoncé que les 15 appareils seront équipés par des moteurs Trent 7000. Le motoriste a également annoncé la commande de moteurs Trent XWB-97 pour équiper sept Airbus A350-1000 et 10 Airbus A350F, pour le compte d’Etihad Airways.

En parallèle, Rolls-Royce a annoncé avoir Avilease comme second client du produit LessorCare+, solution de simplification de la gestion des moteurs, de leur maintenance, des risques, et de leur cycle de vie. Avilease rejoint donc Avolon, premier client lors du lancement du produit en octobre.