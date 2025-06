Un nouveau moteur d'hélicoptère 100 % européen sera développé par les trois géants de l'industrie

Développer le futur ENGHE (European Next Generation Helicopter Engine)

Safran Helicopter Engines, MTU Aero Engines et Avio Aero ont uni leurs forces pour renforcer la souveraineté européenne. Les trois entreprises aérospatiales prévoient de développer le futur ENGHE (European Next Generation Helicopter Engine), un nouveau moteur 100 % européen destiné à la prochaine génération d'hélicoptères militaires européens, dont la mise en service est prévue vers 2040. Un accord de partenariat à long terme a été signé à cet effet lors du Salon du Bourget. Les motoristes réunis entendent répondre conjointement à l'appel d'offres spécifique du Fonds européen de défense pour un moteur d'hélicoptère lourd de nouvelle génération en octobre 2025.

Un partenariat européen élargi et à long terme

Les partenaires sont convaincus que les forces armées européennes ont besoin d'un nouveau moteur bénéficiant d'une conception avancée et de coûts d'exploitation et de maintenance abordables. Pour relever ce défi, le travail sera réparti de manière égale entre Safran, MTU et Avio Aero. La coopération entre ces entreprises constituera le cœur d'un partenariat européen élargi et à long terme impliquant des participants d'autres pays européens. Ce partenariat renforcé souligne les progrès importants réalisés dans le cadre du projet au cours des deux dernières années : Safran et MTU ont annoncé leur collaboration sur un nouveau moteur d'hélicoptère en 2023. L'année dernière, les deux entreprises ont créé une coentreprise à parts égales, EURA (EUropean Military Rotorcraft Engine Alliance), afin de développer ce moteur. Aujourd'hui, Avio Aero apportera son expertise et ses capacités dans le domaine des moteurs d'hélicoptères militaires.

Un appel d'offres spécifique pour le futur moteur d'hélicoptère

« La prochaine étape de cette coopération décisive pour renforcer l'autonomie de l'Europe dans le domaine de la défense et de la sécurité sera de répondre à l'appel d'offres spécifique pour un futur moteur d'hélicoptère dans le cadre du Fonds européen de défense, avec l'équipe européenne polyvalente des meilleurs partenaires aérospatiaux européens qui a déjà été mise en place sous la coordination d'EURA », a déclaré Cédric Goubet, PDG de Safran Helicopter Engines.