GE nomme son architecte pour la technologie Open Fan

GE nomme Craig Higgins comme architecte pour la technologie Open Fan

GE Aerospace a nommé Craig Higgins au poste de chef mécanicien et architecte pour la technologie Open Fan, donnant la priorité à la productibilité, à la durabilité et à la maintenabilité des conceptions de moteurs de nouvelle génération encore en cours de développement. Dans le cadre de cette nouvelle fonction, Craig Higgins dirigera les stratégies visant à mettre au point un concept de moteur simple et léger qui met l'accent sur la durabilité en tirant parti des technologies, architectures et matériaux avancés du programme CFM Rise. Cela implique de travailler avec des techniciens et d'autres experts des ateliers d'assemblage et de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de GE Aerospace à travers le monde afin d'intégrer les dernières techniques permettant d'effectuer davantage de réparations et de remplacements de pièces sur les ailes.

Une expérience supérieure à 40 ans

Craig Higgins a plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale. Il a rejoint GE Aerospace en 1997 en tant qu'ingénieur concepteur. Dans le cadre de ses dernières fonctions, il était ingénieur-conseil pour le programme RISE. Dévoilé en 2021, le programme CFM RISE est l'un des démonstrateurs technologiques qui cumule plus de 350 tests et plus de 3 000 cycles d'essais d'endurance réalisés à ce jour, y compris des tests sur des architectures de moteurs avancées telles que Open Fan, compact core et les systèmes hybrides électriques. Le programme RISE a pour objectif une réduction de plus de 20 % de la consommation de carburant par rapport aux moteurs commerciaux actuellement en service. Les technologies du programme CFM RISE arrivent à maturité et devraient faire l'objet d'essais au sol et en vol au cours de cette décennie, des travaux d'intégration dans les avions et les moteurs étant en cours en collaboration avec des partenaires.