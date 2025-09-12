Défense antiaérienne longue portée : le Danemark choisit le SAMP/T franco-italien et écarte le Patriot américain

SAMP/T au Danemark Ce 12 septembre, le ministère de la défense danois a publié un communiqué de presse confirmant la sélection du système antiaérien Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre (SAMP/T). Le SAMP/T franco-italien faisait face au MIM-104 Patriot américain, avec lequel les États-Unis proposaient également le système de commandement multicouche IBCS. Il semblerait que l'incertitude croissante de la position américaines au sein des grandes décisions internationales, la volonté du président américain de mettre la main sur le Groenland,... ont penché dans la balance pour le SAMP/T. L'annonce ne concerne pas uniquement la longue portée, le Danemark choisissant d'acquérir un total de huit systèmes antiaériens longue ou moyenne portée : le SAMP/T en longue portée et un ou plusieurs NASAMS, IRIS-T et VL MICA moyenne portée, le tout, pour un total de 58 milliards de couronnes danoises (soit 7,77 milliards d'euros). Ces achats représentent la volonté danoise de réacquérir une défense antiaérienne multicouche moderne, notamment pour faire face aux menaces perçues au sein de la guerre en Ukraine, comme expliqué par Troels Lund Poulsen, ministre de la Défense danois : "La situation actuelle en matière de sécurité signifie que la défense aérienne terrestre est une priorité absolue dans la construction de la défense. L'expérience de l'Ukraine montre que les défenses aériennes terrestres jouent un rôle crucial dans la protection, entre autres, de la population civile contre les attaques aériennes russes. Je suis donc très heureux que, avec le cercle de conciliation, un investissement important ait été réalisé dans d'autres systèmes terrestres de défense aérienne."

Missile antiaérien longue portée Aster 30 Block 1 Nouvelle Technologie (Aster 30 B1NT) et lanceur SAMP/T. © Gaétan Powis

Défense antiaérienne multicouche danoise Grâce à différents investissments, les Forces armées danoises pourront déployer une véritable bulle antiaérienne multicouche moderne, comprenant des capacités anti-drones, antiaériennes classiques (avions, hélicoptères et drones tactiques), antimissile de croisière mais aussi antimissile balistique. En longue portée, le SAMP/T d'Eurosam (MBDA Italie, MBDA France et Thales) fournira une protection antiaérienne longue portée mais aussi antimissile balistique. Il est fort probable que le Combien de Mistral par Skyranger 30Danemark achètera le SAMP/T Nouvelle Génération ou SAMP/T NG, soit la variante la plus moderne du SAMP/T. Une batterie SAMP/T NG standard se compose de 6 camions lance-missiles, chacun équipés de 8 missiles antiaériens longue portée Aster 30 B1NT, un poste de commandement, des véhicules de soutien, ainsi qu'un radar. À ce niveau-là, deux possibilités, le KGMHP de Leonardo ou le GF300 de Thales. Pour plus de détails, cet article reprend les différentes capacités et composition d'une batterie SAMP/T NG . En moyenne portée, l'IRIS-T SLM de l'entreprise allemande Dhiel permettra de créer une bulle antimissile de croisière, antiaérienne classique et antidrones tactique sur une portée supérieure à 40 kilomètres et une altitude maximale supérieure à 20 kilomètres. Au niveau des lance-missiles, ceux-ci sont placés sur un camion tout-terrain, avec 8 missiles conteneurisés prêts au tir et offrent, tout comme le SAMP/T, une capacité de tir efficace à 360°. Habituellement, une batterie IRIS-T aligne trois lanceurs (24 missiles prêts au tir) et un radar TRML-4D d'Hensoldt.

Tir d'un IRIS-T SLM ukrainien. © Ukrainian Air Force

En courte à moyenne portée, le NASAMS permettra de réacquérir une capacité perdue depuis la fin des Hawk en 2004. Ce système, développé par l'entreprise norvégienne Kongsberg, repose sur l'idée d'utiliser en sol-air des missiles au départ pensés en air-air et disponibles en grands nombre. C'est ainsi que le NASAMS peut tirer trois missiles, tous développés et produits par l'entreprise américaine Raytheon : Missile antiaérien courte portée AIM-9X Sidewinder (guidage infrarouge, NASAMS 1, 2 et 3)

Missile antiaérien moyenne portée AIM-120 AMRAAM (guidage radar NASAMS 1, 2 et 3)

Missile antiaérien moyenne portée allongée AIM-120 AMRAAM-ER (guidage radar, NASAMS 3 uniquement) Chaque lance-missiles est équipé de 6 missiles. Ils ne sont pas fixés sur un véhicule mais au contraire, sur une palette déposable et connectée via une antenne au poste de commandement de la batterie. Le radar utilisé pour les NASAMS 3 est bien souvent l'AN/MPQ-64 Sentinel mais en fonction des besoins et de la version du NASAMS acquis, les modèles diffèrent.

Premier tir d'un AMRAAM-ER depuis un NASAMS (27 février 2024). © Raytheon

En courte portée, le VL MICA de MBDA pourra détruire des cibles aériennes classique, bombes aériennes planantes et missiles de croisière. Chaque camion lance-missiles dispose de 4 missiles conteneurisés prêts au tir, dans une configuration verticale pour un tir efficace à 360°. Le missile en question est le MICA IR (guidage infrarouge) ou MICA RF (guidage radar) de MBDA. En sol-air, MBDA annonce une portée supérieure à 20 kilomètres et une altitude d'interception maximale supérieure à 30000 pieds (soit +9,14 kilomètres). Un dernier système doit venir compléter cette bulle antiaérienne multicouche : le Skyranger 30. Au total, 16 canons antiaériens mobiles très courte portée Skyranger 30 ont été commandés par le Danemark auprès de l'entreprise allemande Rheinmetall ( Rheinmetall ). Concrètement, ce système, monté sur les véhicules blindés 8x8 Piranha V (Mowag), dispose d'un canon antiaérien à tir rapide de 30 mm ainsi que deux missiles très courte portée Mistral 3. Il offre une bulle anti-drone, antiaérienne et antimissile de croisière pour les troupes déployées. S'il peut être couplé avec un radar indépendant, le Skyranger 30 dispose de son propre radar ainsi que d'un capteur électro-optique, tous deux situés au-dessus de la tourelle.