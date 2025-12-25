Perseverance : feu vert pour passer la barre des 100 km sur Mars

Le Jet Propulsion Laboratory a annoncé le 17 décembre que le rover martien de la Nasa, qui a déjà parcouru 40 km sur Mars, a le champ libre pour rouler sur au moins 60 km de plus.
Déjà 5 ans sur Mars pour le rover d’une tonne. Perseverance est décidément bien plus robuste qu’on le croit. Le JPL a annoncé que le rover a passé avec brio des tests de durabilité, dont celui des actionneurs rotatifs qui font tourner les six roues. Bien plus solides que celles de Curiosity, les roues de Perseverance peuvent rouler pendant au moins 60 km, ce qui permettrait au rover de franchir la barre des 100 km. Il faudra néanmoins plusieurs années pour y parvenir. Les équipes ont du temps. Conduite ces deux dernières années, l’évaluation de l’ensemble des sous-systèmes a conclu que le rover peut fonctionner jusqu’en 2031.
Le rover fait aujourd’hui preuve d’une meilleure mobilité, d’après un article publié dans IEEE Tansactions on Field Robotics. L’outil ENav de planification autonome des mouvements du rover permet de détecter des obstacles et dangers jusqu’à 15 mètres devant, et ordonner de façon autonome les manœuvres pour les éviter. Cela fluidifie la planification quotidienne des activités du rover par les équipes du JPL. Plus de 90% du parcours du rover est désormais en mode autonome.
Parcourant les restes du delta qui alimentait l’ancien lac du cratère de Jezero, Perseverance poursuit son étude du sol à la recherche de traces de vie. Un prélèvement en septembre avait d’ailleurs révélé qu’il pourrait contenir des traces de vie microbienne. Les échantillons de roche et d’air prélevés par « Percy » attendent d’être un jour rapportés sur Terre. Mais sous le giron Trump, la Nasa a décidé d’annuler le programme Mars Sample Return, sur fonds de lourds retards et de gros dépassements de budget. On ignore quand un retour d’échantillons pourrait avoir lieu, mais ce ne sera pas avant 2031.
Il est magnifique. Ce mardi 23 décembre, un Boeing 787-9 Dreamliner un peu spécial s’est posé à l’aéroport de Francfort. Il est le premier pion de la célébration du centenaire de Lufthansa qui s’annonce extraordinaire.
