Perseverance : feu vert pour passer la barre des 100 km sur Mars

Déjà 5 ans sur Mars pour le rover d’une tonne. Perseverance est décidément bien plus robuste qu’on le croit. Le JPL a annoncé que le rover a passé avec brio des tests de durabilité, dont celui des actionneurs rotatifs qui font tourner les six roues. Bien plus solides que celles de Curiosity, les roues de Perseverance peuvent rouler pendant au moins 60 km, ce qui permettrait au rover de franchir la barre des 100 km. Il faudra néanmoins plusieurs années pour y parvenir. Les équipes ont du temps. Conduite ces deux dernières années, l’évaluation de l’ensemble des sous-systèmes a conclu que le rover peut fonctionner jusqu’en 2031.

Le rover fait aujourd’hui preuve d’une meilleure mobilité, d’après un article publié dans IEEE Tansactions on Field Robotics. L’outil ENav de planification autonome des mouvements du rover permet de détecter des obstacles et dangers jusqu’à 15 mètres devant, et ordonner de façon autonome les manœuvres pour les éviter. Cela fluidifie la planification quotidienne des activités du rover par les équipes du JPL. Plus de 90% du parcours du rover est désormais en mode autonome.