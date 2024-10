SAMP/T NG : Premier tir réussi pour le nouveau missile antiaérien Aster 30 B1NT

L’Aster 30 B1 Nouvelle Technologie ou Aster 30 B1NT vient d’effectuer son premier essai en vol. Le missile n’est pas encore en service mais ce tir réussi permet de confirmer que le projet de la future batterie SAMP/T de nouvelle génération avance petit à petit. Elle représente le futur des capacités antiaériennes longue portée françaises et italiennes, y compris une capacité antimissile balistique revue et améliorée. Grâce à un poste de commandement modernisé, ces batteries pourront également gérer des menaces à longue mais aussi plus faible portée sans avoir de redondance au niveau des postes de commandement, radars,…