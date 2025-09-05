Air France a inauguré son premier Embraer 190 réaménagé

Le 1er septembre dernier, les passagers de HOP !, la filiale régionale d'Air France, ont pu expérimenter le nouvel aménagement intérieur du premier Embraer 190 rétrofité de la compagnie, entre Paris CDG et Hambourg. D'ici l'été 2026, l'ensemble des Embraer 190 de la compagnie seront réaménagés.

Une implantation en 2-2

L'Embraer 190 de HOP ! dispose désormais d'une configuration de 110 sièges, en implantation 2-2. Chaque siège est habillé de cuir et doté de mousses ergonomiques, pour plus de confort et de durabilité. Inclinable jusqu’à trois pouces, le fauteuil offre une largeur d’assise de 46 cm, une tablette, des espaces de rangements optimisés, de confortables accoudoirs relevables et un porte-veste. La têtière est ajustable en hauteur et sur les côtés.

À hauteur de regard, chaque passager dispose d’un support rétractable à la surface nervurée, afin de positionner son smartphone ou sa tablette de façon stable. Des ports USB A et C permettent de recharger ses appareils personnels, y compris un ordinateur portable. Un double porte gobelet est également intégré pour plus de praticité. À bord, les clients Business prennent place sur les premiers rangs de l’appareil. Pour plus de confort et d’intimité, un rideau mobile isole cette cabine. À compter d’octobre 2025, chaque client Business disposera d’un siège laissé libre à ses côtés.

Pendant leur voyage, tous les clients disposent d’une offre de wifi très haut débit. Un nouveau service inédit sur cet appareil et totalement gratuit en se connectant à son compte Flying Blue, le programme de fidélité du groupe Air France-KLM. Air France équipe progressivement l’ensemble de ses avions de cette technologie de pointe, y compris les appareils de sa flotte régionale.

Des sièges ultra légers conçus par Expliseat

Pour concevoir ces fauteuils produits à Angers (Maine-et-Loire), Air France s’est associée au fabricant français Expliseat, travaillant avec Andrea Mocellin, designer rompu aux codes du haut de gamme. La structure du siège, conçue en fibres de carbone, en titane et en aluminium est à la fois ultra-légère et particulièrement robuste. Le siège intègre majoritairement des éléments recyclables, ce qui permet de promouvoir une économie circulaire dans l’industrie aéronautique. Chaque nouveau siège est 30% plus léger que l’ancien modèle, participant ainsi à la limitation de la masse globale de l’appareil afin de maitriser sa consommation de carburant et ses émissions de CO2. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de réduction des émissions de carbone de la compagnie, aux côtés de leviers fondamentaux tels que le renouvellement de la flotte, l’utilisation accrue des carburants d’aviation durable, les mesures opérationnelles comme l’éco-pilotage et le développement de l’inter-modalité.