Air Corsica proposera deux nouvelles destinations internationales l'été prochain

La compagnie Air Corsica a annoncé qu'elle allait étoffer son réseau international à l'été 2026. A partir du 7 juin jusqu'au 4 octobre, le transporteur assurera une liaison Ajaccio-Vienne à raison d'une fréquence par semaine (le dimanche). Quatre jours plus tard, Air Corsica ouvrira une liaison Ajaccio-Munich jusqu'au 27 septembre, à raison de deux fréquences par semaine (jeudi et dimanche). A partir du 14 juin et ce jusqu'au 30 septembre, la compagnie corse ouvrira une liaison Bastia-Vienne, exploitée deux fois par semaine (le mercredi et le dimanche). Les vols seront opérés en Airbus A320, avec un temps de vol de 1h30. Au total, 29 520 sièges seront proposés sur la période estivale. Les vols seront disponibles à partir de 99 euros TTC l'aller simple. Ils incluent un bagage en soute de 23 kilos et un bagage cabine de 12 kilos.

Des liaisons déjà opérées vers l'Italie et la Belgique

Ces nouvelles lignes viennent enrichir le réseau international de la compagnie, déjà présente en Italie (Rome, Florence et Milan) et en Belgique (Charleroi Bruxelles Sud). Ces liaisons sont opérées en complément des dessertes relevant du service public (liaisons entre Ajaccio, Bastia, Calvi, et Figari, vers Marseille, Nice et Paris-Orly). La compagnie opère aussi des liaisons entre Ajaccio et Toulouse et des liaisons entre Lyon vers Bastia et Ajaccio.