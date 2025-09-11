Crossbow One Way Effector Heavy, le nouveau missile de croisière low-cost de MBDA

Le 9 septembre 2025, à l'occasion du salon DSEI UK, MBDA a dévoilé son nouveau missile de croisière Crossbow One Way Effector Heavy (Crossbow OWE H). Il vise à offrir une capacité de frappe sol-sol dans la profondeur, malgré un environnement électromagnétique complexe et dans un conflit de haute intensité. Cette dernière variable est d'ailleurs importante, le faible coût de production permettant d'obtenir une masse importante de Crossbow et de fait, d'assurer des frappes multiples.

Au niveau des caractéristiques techniques, son envergure est de 3 mètres pour 6 mètres de long, soit une taille suffisante pour un lanceur placé dans un conteneur ISO 20 pieds. Sa portée sera supérieure à 800 kilomètres pour une masse totale de 750 kg, y compris une charge modulaire de 300 kg. Au niveau du guidage, ce dernier cumulera un capteur GNSS (renforcé pour faire face au brouillage), une navigation inertielle, un capteur terminal et enfin de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'IA permettra d'utiliser une base de données d'images pour permettre au missile de connaitre sa position malgré un environnement électromagnétique très hostile. Un premier test grandeur nature est attendu pour la fin de l'année 2025 et la production des premiers Crossbow OWE H pourra être lancée au deuxième trimestre 2026. MBDA précise aussi que son nouveau missile a été développé en architecture ouverte, permettant ainsi de l'adapter en fonction des besoins des clients mais aussi et surtout, de l'évolution des futures menaces.