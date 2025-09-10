ATR est sélectionné par Clean Aviation pour redéfinir l'avenir de l'aviation régionale à faibles émissions

ATR sélectionné par Clean Aviation

ATR a été sélectionné par l'entreprise commune Clean Aviation de l'Union européenne (Clean Aviation) pour diriger deux initiatives révolutionnaires visant à redéfinir l'avenir de l'aviation régionale à faibles émissions. Dans le cadre de l'initiative Ultra-Efficient Regional Aircraft (UERA) de Clean Aviation, ATR mènera deux projets de développement ambitieux visant à démontrer l'intégration de la propulsion hybride-électrique, de systèmes d'hélices avancés et de systèmes électrifiés dans un avion régional.

Un banc d'essai ATR72-600

D'ici 2030, ATR réalisera une première mondiale : faire voler un avion régional hybride-électrique en utilisant un banc d'essai ATR 72-600. Cette avancée sera rendue possible grâce à plusieurs projets, dont deux seront menés par ATR, avec le soutien de l'Union européenne et en collaboration avec des organisations industrielles et de recherche internationales, notamment Safran et les entreprises RTX Collins Aerospace et Pratt & Whitney Canada.

HERACLES et DEMETRA

Le projet phare d'ATR, HERACLES (Hybrid-Electric Regional Aircraft Concept for Low EmissionS ou Concept d'avion régional hybride-électrique à faibles émissions), définira un concept d'avion régional ultra-efficace intégrant une propulsion hybride-électrique, des batteries haute performance et un moteur thermique compatible avec un carburant 100 % durable pour l'aviation. Ces technologies seront testées en vol dans le cadre du projet DEMETRA (Demonstrator of an Electrified Modern Efficient Transport Regional Aircraft ou Démonstrateur d'un avion régional moderne, efficace et électrifié), à l'aide d'un banc d'essai volant ATR 72-600.

Faire voler le premier avion régional hybride-électrique au monde d'ici 2030

« Il s'agit plus qu'une simple démonstration technologique, c'est un engagement audacieux, envers l'avenir de l'aviation régionale. En faisant voler le premier avion régional hybride-électrique au monde d'ici 2030, nous voulons démontrer que durabilité et connectivité peuvent aller de pair. Ces projets s'appuient sur notre héritage inégalé en matière d'efficacité énergétique et placent ATR à l'avant-garde de la prochaine génération de l'aviation », a déclaré Nathalie Tarnaud Laude, directrice générale d'ATR.

Améliorer jusqu'à 30 % le rendement énergétique

Ces initiatives soutiennent l'objectif stratégique de Clean Aviation qui consiste à améliorer jusqu'à 30 % le rendement énergétique et à réduire considérablement les émissions de carbone des avions régionaux de nouvelle génération, dont la mise en service est prévue d'ici 2035. Elles s'alignent sur les ambitions climatiques de l'Union européenne, notamment le paquet « Fit for 55 » et le Pacte vert pour l'Europe, et soutiennent les ambitions de décarbonisation de l'industrie aéronautique.