Dassault investit dans l’IA avec Harmattan

L’annonce a été publiée ce lundi 12 janvier. Dassault Aviation et Harmattan AI débutent un partenariat pour accélérer l’intégration de l’IA dans les systèmes de combat aérien. À ce titre, Dassault Aviation a mené la levée de fonds en série B d’Harmattan AI, ce qui par conséquent a rapporté 200 M$. La participation a été saluée par Emmanuel Macron sur Twitter-X , notamment car cette levée de fonds permet à Harmattan AI de devenir une des plus grosses licornes de la Def-Tech française.

Mouvement industriel stratégique

Dassault mise sur Harmattan pour intégrer de l’IA dans les opérations du Rafale F5 et de son drone de combat UCAS. En contrepartie, l’avionneur partagera à la start-up son expérience en architecture de systèmes pour les plateformes et dans l’intégration de systèmes de mission dans les théâtres d’opérations de haute intensité. Ainsi, Dassault mise sur Harmattan pour développer son expérience dans le combat aérien collaboratif, qui doit être notamment être mis en œuvre avec le SCAF, dont l’avionneur est maître d’œuvre du NGF.

Comptant parmi les pépites de la base industrielle de technologie et de défense, la start-up fondée en 2024 connaît une très forte croissance par son développement de drones dédiés au renseignement et à l’attaque légère. La société livre des milliers de systèmes par mois, y compris à la défense française et britannique. Tous les projecteurs sont braqués sur ce genre de fournisseur depuis le début de la guerre en Ukraine car ils sont dans une démarche de production massive, ce que fait aujourd’hui la Russie en envoyant des centaines de drones saturer l’espace aérien ukrainien lors de ses attaques.