Geoffrey Carrage, DG France et Europe du Sud de Finnair

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« J’ai toujours pensé que le lien à l’autre était quelque chose de fondamental et qui permettait de mieux se comprendre », annonce d’emblée Geoffrey Carrage, directeur régional France et Europe du Sud de Finnair. Logiquement, après des études en langues étrangères et en littérature, il se tourne vers l’Ecole supérieure
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« J’ai toujours pensé que le lien à l’autre était quelque chose de fondamental et qui permettait de mieux se comprendre », annonce d’emblée Geoffrey Carrage, directeur régional France et Europe du Sud de Finnair. Logiquement, après des études en langues étrangères et en littérature, il se tourne vers l’Ecole supérieure de commerce et d’administration des entreprises du tourisme (Escaet) d’Aix-en-Provence.
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