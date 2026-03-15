Geoffrey Carrage, DG France et Europe du Sud de Finnair
Geoffrey Carrage, DG France et Europe du Sud de Finnair
Daniel Chretien
Jean-Baptiste HEGUY

publié le 15 mars 2026 à 08:00

491 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Geoffrey Carrage, DG France et Europe du Sud de Finnair

Retour aux sources

« J’ai toujours pensé que le lien à l’autre était quelque chose de fondamental et qui permettait de mieux se comprendre », annonce d’emblée Geoffrey Carrage, directeur régional France et Europe du Sud de Finnair. Logiquement, après des études en langues étrangères et en littérature, il se tourne vers l’Ecole supérieure

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Nasa : les réformes de Jared Isaacman dans le circuit législatif
Espace

Nasa : les réformes de Jared Isaacman dans le circuit législatif

Le 4 mars, le Sénat américain a étudié les premières propositions de l’administrateur de la Nasa pour assurer aux États-Unis leur suprématie dans l’exploration spatiale, en particulier face à la Chine ...

Spatial : à Andøya, Friedrich Merz prône une collaboration bilatérale avec la Norvège
Espace

Spatial : à Andøya, Friedrich Merz prône une collaboration bilatérale avec la Norvège

En déplacement avec le Premier ministre de la Norvège Jonas Gahr Støre au centre spatial norvégien d’Andøya, au nord de la Norvège, le chef du gouvernement fédéral allemand Friedrich Merz a appelé à u ...

Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : comment fonctionne le dôme Skydefender de Thales
Défense

Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : comment fonctionne le dôme Skydefender de Thales

Retrouvez l’émission Air & Défense du 13 mars 2026 ...

Daniel Chretien
Jean-Baptiste HEGUY
15/03/2026 08:00
491 mots

Aviation Civile

Geoffrey Carrage, DG France et Europe du Sud de Finnair

Retour aux sources

Geoffrey Carrage, DG France et Europe du Sud de Finnair
Geoffrey Carrage, DG France et Europe du Sud de Finnair

« J’ai toujours pensé que le lien à l’autre était quelque chose de fondamental et qui permettait de mieux se comprendre », annonce d’emblée Geoffrey Carrage, directeur régional France et Europe du Sud de Finnair. Logiquement, après des études en langues étrangères et en littérature, il se tourne vers l’Ecole supérieure de commerce et d’administration des entreprises du tourisme (Escaet) d’Aix-en-Provence.

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Nasa : les réformes de Jared Isaacman dans le circuit législatif
Espace

Nasa : les réformes de Jared Isaacman dans le circuit législatif
Spatial : à Andøya, Friedrich Merz prône une collaboration bilatérale avec la Norvège
Espace

Spatial : à Andøya, Friedrich Merz prône une collaboration bilatérale avec la Norvège
Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : comment fonctionne le dôme Skydefender de Thales
Défense

Air&Défense sur BFM Business (en partenariat Air&Cosmos) : comment fonctionne le dôme Skydefender de Thales