Un premier client américain pour l'Integral R d'Aura Aero

Première commande américaine pour Integral R

À l’occasion du salon EAA AirVenture 2025 d’Oshkosh aux États-Unis, Aura Aero a annoncé sa première commande américaine pour Integral R. Michael Goulian, célèbre champion américain de voltige aérienne et pilote de shows aériens, a passé commande d'un appareil qui sera utilisé dans son école de pilotage à Plymouth, dans le Massachusetts. Il s'agit d'une étape importante pour Aura Aero, qui poursuit ainsi son expansion sur le marché américain.

Formation continue et cours de voltige aérienne

Chez Mike Goulian Aviation, Integral R sera utilisé à la fois pour la formation continue et pour les cours de voltige aérienne. Michael Goulian est un pilote professionnel de voltige, ancien pilote Red Bull Air Race World Series et examinateur de vol agréé par la FAA. Son équipe professionnelle de shows aériens, Goulian Aerosports, se produit dans toute l'Amérique du Nord. Michael est également homme d'affaires et auteur spécialisé dans l'aviation. Il consacre une partie de son temps à promouvoir l'aviation légère auprès des leaders du secteur, afin d'en améliorer la sécurité et faire découvrir l'aviation à tous les âges, inspirant ainsi les générations futures à s'intéresser au pilotage. Depuis 2024, il est l'ambassadeur officiel d'Integral R aux États-Unis.

600 écoles de pilotage agréées par la FAA et plus de 75 000 pilotes

« Mike est notre ambassadeur pour Integral R aux États-Unis depuis près d'un an maintenant et nous sommes ravis de le compter parmi nos premiers clients dans ce pays. Son expérience considérable et son réseau nous sont extrêmement précieux. », déclare Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d'Aura Aero. Les États-Unis constituent le plus grand marché au monde pour la formation de pilotes, avec près de 600 écoles de pilotage agréées par la FAA, plus de 75 000 pilotes, et une demande croissante pour des avions de formation modernes, rentables et dotés de capacités de voltige. Ils représentent donc un marché essentiel pour Integral. Récemment certifié par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) et en cours de certification par la FAA, Integral R vole déjà dans plusieurs aéroclubs d’Europe et offre une solution moderne et efficace pour la formation au pilotage, classique et électrique, ce qui en fait un acteur de poids sur le marché américain.