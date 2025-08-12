Un très rare avion "renifleur nucléaire" WC-135R Constant Phoenix a survolé la France
Un très rare avion "renifleur nucléaire" WC-135R Constant Phoenix a survolé la France
© USAF
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 12 août 2025 à 12:05

985 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Un très rare avion "renifleur nucléaire" WC-135R Constant Phoenix a survolé la France

Dans le cadre d’une mission en mer Méditerranée, un avion WC-135R Constant Phoenix a survolé la France. Cet avion américain très rare (seulement 3 en service) est important pour l’US Air Force car il est utilisé pour détecter les particules radioactives présentes dans l’air. Cette capacité, lancée dès le début de la guerre froide, permet aux États-Unis de détecter à travers le monde le moindre incident nucléaire, explosion d’une bombe nucléaire,…

Survol de la France

À 10h tapante ce 11 août 2025, un avion très rare entrait dans l'espace aérien français au nord de Rouen : un WC-135R Constant Phoenix. Ce dernier est passé au sud-ouest de Paris, a effectué quelques tours pile au-dessus de Clermont-Ferrand pour enfin se diriger vers la

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Patriot endommagé en Ukraine : les industriels annoncent le radar irréparable, la Luftwaffe le répare et est à nouveau en Ukraine
Ukraine

Patriot endommagé en Ukraine : les industriels annoncent le radar irréparable, la Luftwaffe le répare et est à nouveau en Ukraine

Un radar d’une batterie Patriot ukrainienne fut sé ...

Les F-16 ukrainiens peuvent désormais opérer depuis des routes et autoroutes en Ukraine
Ukraine

Les F-16 ukrainiens peuvent désormais opérer depuis des routes et autoroutes en Ukraine

Si les avions de combat F-16AM sont opérationnels en Ukraine depuis août 2024, ceux-ci étaient alors obligés d’opérer depuis les bases aériennes ukrainiennes, contrairement aux MiG-29 et Su-27 ukraini ...

EDITO : Un nouveau cap pour Air&Cosmos !

EDITO : Un nouveau cap pour Air&Cosmos !
Gaétan Powis
Gaétan Powis
12/08/2025 12:05
985 mots

Défense

Un très rare avion "renifleur nucléaire" WC-135R Constant Phoenix a survolé la France

Dans le cadre d’une mission en mer Méditerranée, un avion WC-135R Constant Phoenix a survolé la France. Cet avion américain très rare (seulement 3 en service) est important pour l’US Air Force car il est utilisé pour détecter les particules radioactives présentes dans l’air. Cette capacité, lancée dès le début de la guerre froide, permet aux États-Unis de détecter à travers le monde le moindre incident nucléaire, explosion d’une bombe nucléaire,…

Un très rare avion "renifleur nucléaire" WC-135R Constant Phoenix a survolé la France
Un très rare avion "renifleur nucléaire" WC-135R Constant Phoenix a survolé la France

Survol de la France

À 10h tapante ce 11 août 2025, un avion très rare entrait dans l'espace aérien français au nord de Rouen : un WC-135R Constant Phoenix. Ce dernier est passé au sud-ouest de Paris, a effectué quelques tours pile au-dessus de Clermont-Ferrand pour enfin se diriger vers la mer Méditerranée et sortir de l'Hexagone en passant au-dessus de

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Patriot endommagé en Ukraine : les industriels annoncent le radar irréparable, la Luftwaffe le répare et est à nouveau en Ukraine
Ukraine

Patriot endommagé en Ukraine : les industriels annoncent le radar irréparable, la Luftwaffe le répare et est à nouveau en Ukraine
Les F-16 ukrainiens peuvent désormais opérer depuis des routes et autoroutes en Ukraine
Ukraine

Les F-16 ukrainiens peuvent désormais opérer depuis des routes et autoroutes en Ukraine
EDITO : Un nouveau cap pour Air&Cosmos !

EDITO : Un nouveau cap pour Air&Cosmos !