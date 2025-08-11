Les F-16 ukrainiens peuvent désormais opérer depuis des routes et autoroutes en Ukraine

Un besoin de bouger constamment Le 10 avril 2023, une vidéo venait définitivement confirmer que la Force aérienne ukrainienne utilisait des routes et autoroutes comme piste d’atterrissage et de décollage au profit de ses avions de combat MiG-29 Fulcrum et Su-27 Flanker. La vidéo ne le montre pas mais cette utilisation détournée des voies routières ukrainiennes signifie également le déploiement de toute une logistique mobile pouvant à minima réarmer les appareils ainsi que faire le plein de ceux-ci, voire même de les entretenir ou réparer directement des pièces endommagées. De fait, c’est une véritable logistique légère voire lourde qui s’organise autour de ces bases aériennes temporaires. Un problème logistique pour les F-16 Mais un modèle d’avion de combat est absent de ces bases aériennes temporaires : le F-16AM Fighting Falcon, en service au sein de la Force aérienne ukrainienne depuis août 2024 . Contrairement à ce qui a souvent été annoncé, le F-16 est un appareil totalement capable d'atterrir et de décoller depuis des bases aériennes temporaires, et ce, depuis sa conception. Il n'était d'ailleurs pas rare de voir ces appareils sur des bases aériennes temporaires en Europe de l'Ouest durant la guerre froide, à l'occasion de grands exercices OTAN (vidéo ci-dessous).

Mais en Ukraine, la logistique responsable de soutenir ces appareils n’est absolument pas adaptée pour être constamment redéployée sur des bases aériennes temporaires : l’armement, l’inspection et l’entretien des F-16AM ukrainiens ne peuvent se faire que sur les bases aériennes. Dès lors, une fois au sol, sur des bases connues de tous (y compris par les Forces armées russes) ces avions sont très vulnérables, d'où le besoin de pouvoir les déployer sur ces bases aériennes temporaires. C’est ainsi que le ministère de la Défense ukrainien a demandé à l’association Come Back Alive (en français, Reviens en Vie) de développer une solution à ce problème logistique. En quelques mois, l’association a pu fournir deux unités mobiles de maintenance et un poste de commandement mobile, tous livrés en juillet 2025 à la Force aérienne ukrainienne. Dénommée Projet 61, cette initiative aura nécessité un budget de 51 354 554 hryvnia (soit 1 057 390 €), dont 49 438 176 hryvnia (soit 1 017 932 €) ont été fournis par Ukrnafta, la plus grande compagnie pétrolière et gazière en Ukraine. Unité mobile de maintenance Chacune des deux unités mobiles de maintenance regroupe un total 4 véhicules. Une camionnette IVECO Daily 70C16 modifiée en atelier mobile. Elle est utilisée dans la préparation et le test des composants électroniques des munitions avant que celles-ci soient placées sous les ailes des Fighting Falcon. Les différents appareils électroniques demandant une connexion électrique, le véhicule est équipé d’un générateur diesel KS 8100HDE (Könner & Söhnen) afin d’être indépendant de toute source d’électricité non mobile. Enfin, l’espace de travail est aussi pensé pour le confort des opérateurs, avec un four à micro-ondes, une cafetière et un robinet d’eau (chaude ou froide) pour se laver les mains.

Iveco Daily modifié en atelier mobile au profit des F-16AM ukrainiens. © Come Back Alive Fermer

Une fois les composants préparés, ils sont déplacés au sein d’une des deux camionnettes IVECO Daily 70C16 de l’unité mobile de maintenance. Elles servent comme véhicule de transport des munitions et composants jusqu’aux ailes du F-16AM. Pour ce faire, elles disposent d’un compartiment de transport bâché mais aussi de rack à outils afin de transporter tous les équipements nécessaires aux opérations. Une grue escamotable est également disponible, juste derrière la cabine.

Iveco Daily transformé en véhicule de transport des munitions et composants pour les F-16AM ukrainiens. © Come Back Alive Fermer

Enfin, une voiture tout-terrain 4x4 Peugeot Landtrek 1.9L 4WD est utilisée au profit des missions logistique plus légère. Peu d’informations sont disponibles sur son rôle exact mais il est probable que ce véhicule est utilisé en appui direct à l’unité mobile de maintenance en effectuant des missions de liaison, transport des pilotes et mécaniciens jusqu’aux appareils ou encore de transport léger comme la nourriture et les boissons nécessaires pour les personnels voire le transport de certaines pièces légères.

Voiture 4x4 Peugeot Landtreck de logistique légère au profit de l'unité mobile de maintenance des F-16AM ukrainiens. © Come Back Alive Fermer

Poste de commandement mobile Le poste de commandement se base sur un camion MAN TGS 33.400 6x6. Il permet la préparation de la mission, les briefings ou encore le contact radio avec les pilotes. Les différents opérateurs et pilotes peuvent y utiliser différents ordinateurs et écrans de contrôle, un tableau, des bureaux,… La lumière du PC peut être blanche « standard » mais aussi passer automatiquement au bleu sombre lorsque la porte est ouverte pour revenir à une lumière blanche une fois la porte fermée. Ce système de lumières automatique permet de limiter la localisation du PC en pleine nuit et donc, de rester discret. Enfin, le camion tire une remorque (deux essieux) utilisée comme un petit espace vie pour quatre personnes : lits, placards, micro-ondes, frigo, cafetière, cuisinière au gaz, douche,…