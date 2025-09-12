Premier vol d'un MQ-9B SkyGuardian en Belgique

Grâce aux différents sites de live tracking, il était possible d’apercevoir ce 10 septembre le tout premier vol en Belgique du tout premier drone MALE MQ-9B belge (MS-01). Pendant un peu moins de deux heures, le drone était visible en train de survoler le sud du territoire belge.
Le 10 septembre dernier, les habitués des sites de live tracking auront eu l'occasion d'apercevoir un nouvel appareil militaire dans le ciel belge. À exactement 15h21 (heure de Paris), un appareil dont le modèle n'était pas affiché décollait depuis la base aérienne de Florennes (province de Namur, Belgique). Cependant, plusieurs détails permettent de confirmer l'identité de l'engin en question : il s'agit ni plus, ni moins que du tout premier en Belgique du drone de Moyenne Altitude Longue Endurance (MALE) MQ-9B SkyGuardian de la Force aérienne belge. L'indicatif "COMET01" donne déjà des informations importantes : les MQ-9B belges opèreront depuis la base aérienne de Florennes au sein de la 2ème escadrille Comet. De plus, le premier MQ-9B belge est numéroté MS-01 et ce dernier a été récemment transféré en Belgique depuis les États-Unis à bord d'un avion de transport tactique A400M.
Si aucune annonce officielle n'a été publiée, ce premier vol confirme que le drone MALE a été correctement réassemblé et que les différents systèmes de pilotage et liaison satellite fonctionnent depuis la Belgique. À noter que le vol fut assez bref, avec une apparition sur les sites de live tracking à 15h21 et une disparition (fin de vol probable quelques minutes plus tard) vers 17h09. Pour rappel, ce drone, développé et produit par General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), peut rester en vol plus de 30 heures. L'altitude semble aussi avoir été limitée à environ 4600 mètres... contre une altitude de vol annoncée par GA-ASI supérieure à 12 200 mètres.
