Premier vol d'un MQ-9B SkyGuardian en Belgique

Le 10 septembre dernier, les habitués des sites de live tracking auront eu l'occasion d'apercevoir un nouvel appareil militaire dans le ciel belge. À exactement 15h21 (heure de Paris), un appareil dont le modèle n'était pas affiché décollait depuis la base aérienne de Florennes (province de Namur, Belgique). Cependant, plusieurs détails permettent de confirmer l'identité de l'engin en question : il s'agit ni plus, ni moins que du tout premier en Belgique du drone de Moyenne Altitude Longue Endurance (MALE) MQ-9B SkyGuardian de la Force aérienne belge. L'indicatif "COMET01" donne déjà des informations importantes : les MQ-9B belges opèreront depuis la base aérienne de Florennes au sein de la 2ème escadrille Comet. De plus, le premier MQ-9B belge est numéroté MS-01 et ce dernier a été récemment transféré en Belgique depuis les États-Unis à bord d'un avion de transport tactique A400M.